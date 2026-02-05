Советник Фицо и «Меркель в юности»: европейцы в файлах Эпштейна

Большинство европейских политиков упоминаются в файлах Эпштейна в безобидном контексте, убедился РБК, однако некоторым пришлось объявить об отставке, а Еврокомиссия начала расследование. Подробнее — в материале РБК

Мирослав Лайчак (Фото: Andy Wong / Getty Images)

Как словацкий министр оказался связан с Эпштейном и при чем тут европейские правые

Среди европейцев, упомянутых в обнародованных Минюстом США файлах Эпштейна, с политическими последствиями столкнулся прежде всего Мирослав Лайчак, глава МИД Словакии в 2012–2020 годах, который в последнее время занимал пост советника нынешнего премьер-министра республики Роберта Фицо. 31 января он подал в отставку в связи с вскрывшимися фактами его общения с Эпштейном в 2018 году. Согласно одной из опубликованных переписок, словацкий дипломат писал после своих поездок в Киев и Москву о «потрясающих девушках». Эпштейн отмечал, что это «главный российский экспорт», с чем Лайчак шутливо спорил: «Только после сырой нефти».

Его имя фигурировало и в первой партии файлов Эпштейна, опубликованных Минюстом США в ноябре 2025-го. Тогда Фицо заявил, что Лайчак будет уволен, если будет получена дополнительная компрометирующая информация. Сейчас, комментируя отставку своего советника, словацкий премьер заявил, что тот «повел себя, как большой дипломат». Сам Лайчак объяснился перед общественностью в эфире Радио Словакии 2 февраля. «Когда я читаю эти сообщения сегодня, я чувствую себя дураком. <…> Я допустил… неуместную коммуникацию. Эти сообщения были не более чем глупой болтовней мужских эго», — признал он. Лайчак утверждает, что его общение с Эпштейном «было ограничено словами» и он не совершал противоправных действий.

Лайчак обсуждал с Эпштейном и политику, в том числе, как обнаружил РБК, делился впечатлениями после переговоров как с европейскими коллегами, так и, например, с главой МИД России Сергеем Лавровым, который, как и многие другие мировые политики, упоминается в файлах Эпштейна десятки раз в безобидном контексте. «В России все прошло замечательно. Три с половиной часа с Лавровым, закончили сигарой», — писал Лайчак Эпштейну в октябре 2018-го. «Подозреваю, что не сигарой в стиле Клинтон — Моника», — отвечал Эпштейн, намекая на секс-скандал вокруг 42-го президента США.

Лайчак был одним из тех, кто обсуждал с Эпштейном выборы в Европарламент, проходившие в мае 2019-го. «Нам нужно будет подождать еще час, чтобы получить полную картину. Что касается Словакии — могло быть хуже. <…> Я только что прочитал результаты, никаких сюрпризов. В точности, как и ожидалось: мейнстримные партии (подразумеваются Европейская народная партия, EPP, и социал-демократы, S&D. — РБК) ослабли, но по-прежнему доминируют», — писал дипломат.

По итогам выборов в Европарламент 2019 года ультраправые партии укрепили свои позиции: фракции «Идентичность и демократия» (ID, в которую на тот момент входила, в частности, АдГ) досталось 73 места, «Европейским консерваторам и реформистам» (ECR) — 62. Однако представители этих движений не получили руководящих постов в Европарламенте. По результатам голосования впервые с 1979 года совокупного большинства в парламенте лишились две традиционные партии — EPP (получила 182 места) и S&D (154). Однако фракция EPP все же осталась крупнейшей. Правящая ныне в Словакии партия премьера Роберта Фицо Smer ранее относилась к фракции социал-демократов (S&D) в Европарламенте, но в октябре 2023-го ее участие там было приостановлено. Фицо считается ключевым сторонником румынского премьера Виктора Орбана в ЕС, а представители Smer ныне заседают в Брюсселе как независимые депутаты. В июле Фицо назвал ряд условий для возвращения в S&D, среди них — право на собственную позицию по Украине и проблемам миграции.

Эпштейн также интересовался судьбой экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца, кабинету которого в мае 2019-го был вынесен вотум недоверия на фоне так называемого Ибицагейта. В этот коррупционный скандал были вовлечены представители ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ), которая наряду с Австрийской народной партией (ÖVP) Курца входила в правящую коалицию. «Курц вернется к власти?» — спрашивал Эпштейн в переписке 2019 года (эти файлы Минюст США опубликовал еще в ноябре 2025-го). «Он явно выиграет выборы. Но сейчас у него нет партнеров, с которым он мог бы сформировать коалицию», — отвечал Лайчак.

Имя Курца фигурирует также в переписке Эпштейна с бывшим норвежским дипломатом Терье Рёд-Ларсеном от июня 2018-го. Через него американский финансист пытался добиться встречи Курца со Стивом Бэнноном, примерно за год до этого покинувшим пост советника президента США Дональда Трампа. «Курц важен. Он будет принимать у себя Трампа и Путина», — писал Эпштейн. Рёд-Ларсенон в ответ направил ему текст обращения к Курцу. «Уважаемый Себастьян, Стив Бэннон, который за кулисами по-прежнему является одним из самых проницательных и влиятельных игроков в Вашингтоне и очень близок к президенту, хотел бы встретиться с вами для обсуждения различных вопросов. <…> Он очень проницательный и чрезвычайно хорошо информированный аналитик и игрок, хотя у нас значительно различаются взгляды на некоторые темы!» — говорилось в сообщении.

В другой опубликованной переписке Эпштейн пишет Бэннону, что Курц якобы сам хочет с ним встретиться. Сам Бэннон называет австрийского политика ведущей фигурой в Европе, а также характеризует его как «популиста, националиста и сторонника движения за суверенитет». Из опубликованных файлов неясно, состоялась ли в итоге эта встреча. Еще осенью официальный представитель Курца заявил австрийским СМИ, что экс-канцлер не знал ни Бэннона, ни Эпштейна.

Согласно другому опубликованному файлу, Бэннон активно консультировал европейских правых перед выборами в Европарламент. «Сейчас я являюсь советником «Национального фронта» (ультраправая французская партия, ныне «Национальное объединение», RN. — РБК), «Лиги за Сальвини», АдГ; швейцарцев, Орбана. В мае следующего года состоятся выборы в Европарламент — мы можем увеличить количество мест с 92 до 200, остановить любое законодательство о криптовалютах или что-либо еще, что нам вздумается», — писал Бэннон Эпштейну весной 2018-го. Очевидно, он имел в виду так называемый Регламент ЕС о рынках криптоактивов (MiCA), который был принят в 2023-м по инициативе мейнстримных европейских партий. В период его обсуждений правые фракции в Европарламенте (ID и EKR) выступали против этой инициативы, как рассказывал Бэннон.

Стоит отметить, что опубликованные файлы не указывают на наличие прямых контактов между представителями правых сил в Европе непосредственно с Эпштейном, как и не раскрывают детали их возможных встреч с Бэнноном. Они упоминаются в их переписках не чаще, чем ключевые европейские политики, включая президента Франции Эмманюэля Макрона или экс-канцлера Ангелу Меркель. О них Беннон и Эпштейн в основном отзывались критически. «Мэй ушла; Меркель и Макрону остался один понедельник», — писал в марте 2018-го Бэннон, указывая, что рейтинг АдГ составляет уже около 13%.

Самое абсурдное сообщение с упоминанием Меркель пришло на телефон Эпштейна от некого бизнесмена из ОАЭ. Он отправил ему черно-белую фотографию, на которой, вероятно, изображены молодые женщины в бикини. «Канцлер Меркель в юности!» — написал в ответ Эпштейн. Комментируя эти файлы, в которых упоминается также и АдГ, журналисты Spiegel пришли к выводу, что сторонники Трампа еще в его первый президентский срок надеялись на правопопулистский поворот в Европе.

На следующих выборах в Европарламент, прошедших в 2024 году, победу снова одержала консервативная EPP, получившая 188 из 720 мандатов. На втором месте оказался альянс S&D с 136 мандатами. Таким образом, основные проевропейские силы сохранили лидерство. Однако ультраправые опередили правящие партии в ключевых странах союза, включая Германию, Францию, а также Австрию. В результате в Европарламенте было образовано сразу три фракции, объединяющие европарламентариев от ультраправых и правых национальных партий. Всего у них 187 мандатов. Союз европейских ультраправых и правых «Патриоты за Европу» (PfE) стал третьей силой в Европарламенте — у него 84 мандата. В него в том числе входят крайне правая RN Марин Ле Пен и партия ФИДЕС Орбана. В сентябре 2025-го эксперты Европейского совета по международным отношениям (ECFR) выпустили доклад о культурной войне США против Европы. Согласно их выводам, администрация Трампа пытается поставить под сомнение субъектность ЕС на международной сцене, а также работает над смещением идеологического центра европейской политики в сторону провозглашенного им курса MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой»). Для этого республиканская администрация применяет тактику «партизанской войны» в Европе, используя рост популярности правых сил, которые часто являются союзниками Трампа (среди них, в частности, венгерский премьер Орбан, польский президент Кароль Навроцкий и Марин Ле Пен).

Как скандал затронул Еврокомиссию

3 февраля Еврокомиссия объявила о начале расследования в связи с вскрывшимися деталями общения с Эпштейном лорда Питера Мандельсона, уволенного осенью с должности посла Великобритании в США и в 2004–2008 годах еврокомиссара. Как пояснили в комиссии, хотя Великобритания вышла из блока шесть лет назад, Мандельсон по-прежнему связан обязательствами, которые он взял на себя во время своей работы еврочиновником. «У нас действуют правила, вытекающие из договора и кодекса поведения, которым должны следовать члены Еврокомиссии, в том числе бывшие», — пояснил официальный представитель ведомства Балаш Уйвари.

Рассекреченные документы свидетельствуют, что в 2010-м Мандельсон, будучи министром в правительстве Великобритании, мог заранее уведомить Эпштейна о выделении €500 млрд на поддержку евро в период обостряющегося финансового кризиса, спровоцированного экономической ситуацией в Греции. Британцы тогда решили не присоединяться к программе финансовой помощи еврозоне, но участвовали в переговорах. Согласно документам, опубликованным в США, Эпштейн накануне переговоров министров ЕС отправил Мандельсону электронное письмо, в котором говорилось: «Источники сообщают мне, что пакет помощи в размере €500 млрд почти готов». Мандельсон ответил, что «об этом будет объявлено сегодня вечером», добавив, что как раз покидает Даунинг-стрит и зайдет позже.

Документы, обнародованные Министерством юстиции США, также свидетельствуют, что Эпштейн перевел $75 тыс. на банковские счета, бенефициаром которых, как считается, был Мандельсон, тогда — депутат от Лейбористской партии. Британская полиция также начала расследование этих фактов. На фоне скандала Мандельсон покинул Лейбористскую партию, заявив, что не хочет создавать ей дополнительных проблем из-за его вскрывшихся связей с Эпштейном. «Обвинения, которые я считаю ложными, о том, что он якобы делал мне финансовые переводы 20 лет назад, о чем у меня нет ни записей, ни воспоминаний, требуют проверки с моей стороны. Пока я занимаюсь этим, я не хочу причинять Лейбористской партии дальнейшие неудобства и поэтому принимаю решение выйти из ее рядов», — написал Мандельсон в письме генеральному секретарю партии Холли Ридли. В нем он также выразил солидарность с жертвами Эпштейна.

В файлах также упоминается имя Мароша Шефчовича, нынешнего еврокомиссара от Словакии по вопросам торговли, который, в частности, работал в 2025-м над торговой сделкой между США и ЕС. Обнародованная переписка раскрывает факт обсуждения, которое Эпштейн вел с неустановленным лицом (предположительно, Лайчаком) и которое касалось предвыборной кампании в Словакии в 2019-м. Примерно в то время Шефчович объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента. Сам он заявил через представителей Еврокомиссии, что у него «никогда не было прямых или косвенных контактов, общения или встреч с Джеффри Эпштейном». Он также отметил, что его имя в переписках с американцем мог упомянуть Лайчак. «Если Мирослав Лайчак упомянул мое имя, то только в своих собственных целях, к которым я не имею никакого отношения», — заявил Шефчович.

К слову, имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая была переизбрана на этот пост в 2024-м, не упоминается ни в одной из опубликованных переписок и фигурирует только в пересылаемых Эпштейном журналистских статьях.

Как европейская элита пользовалась услугами и советами Эпштейна

Согласно последним опубликованным файлам, с Эпштейном мог быть знаком Жак Ланг, французский министр культуры (1991–1992) и образования (2000–2002); он прибегал к услугам финансиста, например, просил предоставить ему или его семье автомобиль или самолет, пишет Le Monde. Французский расследовательский портал Mediapart также сообщил, что в 2016 году Эпштейн основал компанию на Виргинских островах, половина акций которой принадлежала старшей дочери Ланга Каролине. Но ни один из изученных журналистами файлов не указывает на причастность отца или дочери к сексуальным преступлениям Эпштейна. Согласно опубликованной переписке от 2012 года, Эпштейн также обсуждал с Каролиной президентскую кампанию во Франции, интересуясь, какие шансы на победу у Марин Ле Пен. «Все плохо. Никто на самом деле не ожидал, что она займет такое высокое место, но думали, что она может оказаться на третьей позиции. Саркози проводил очень правую кампанию, но люди предпочли голосовать не за него, а за крайне правых», — отвечала дочь Ланга.

Сам бывший министр рассказал, что впервые познакомился с Эпштейном через американского режиссера Вуди Аллена «около 15 лет назад». «Я был совершенно потрясен, когда узнал о совершенных им преступлениях», — говорится в его заявлении. — Я полностью признаю, что мог установить связи в то время, когда ничто не указывало на то, что Джеффри Эпштейн может находиться в центре преступной сети. Если бы я знал об этом, я бы немедленно прекратил с ним всякое общение».

Каролина Ланг сообщила Mediapart, что познакомилась с Эпштейном тоже через Аллена и его жену в 2012 году. По ее словам, Эпштейн рассказал ей о своей идее «инвестировать в молодых французских и зарубежных художников». С этими целями юристы Эпштейна создали компанию под названием Prytanee LLC, но Ланг якобы не вкладывалась в нее. Из переписок следует, что она могла делиться с Эпштейном своими познаниями о мире искусства. Ланг заявила журналистам, что была «невероятно наивна».

Среди других французских политиков, имена которых упоминались в файлах Эпштейна, — бывший министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр. Близкий ему источник рассказал Politico, что в 2013 году помощник бывшего президента Николя Саркози Оливье Колом пригласил Ле Мэра на встречу с представителями делового мира в частный дом в Нью-Йорке, не зная, кому он принадлежит. По утверждению собеседника, после встречи с Эпштейном в резиденции Ле Мэр решил, что попал в ловушку, и быстро ушел, и больше они никогда не виделись. В переписке Ле Мэра с Коломом от 2018 года, опубликованной Минюстом США, не уточняется, в каком именно из домов Эпштейна была устроена встреча.

Из других электронных писем следует, что Колом регулярно встречался с Ле Мэром и его тогдашним советником Эмманюэлем Муленом, ныне главой администрации Макрона. В письмах нет никаких указаний, что Мулен встречался с Эпштейном. Французский политик также отрицал свое знакомство с американцем в беседе с Politico. Но в электронном письме от 2013 года Колом якобы попросил Эпштейна поделиться «любыми идеями» насчет сбора средств для Ле Мэра как «будущего кандидата на президентских выборах». Эпштейн ответил: «Давайте встретимся и обсудим это». В другой переписке Эпштейн рассказывал Колому, как отдыхает на своем острове «с аквариумом, полным девушек». «У короля Саудовской Аравии в его дворце в Джидде есть несколько белых акул. Мне ваши нравятся гораздо больше», — ответил Колом.

В рассекреченных Минюстом США документах также сотни раз упоминается норвежская кронпринцесса Метте-Марит. Она поддерживала контакт с Эпштейном с 2011 по 2014 год, пишет норвежская ежедневная газета VG. В некоторых электронных письмах Метте-Марит называет Эпштейна «добросердечным» и «малышом». Наибольшее внимание СМИ привлекло сообщение кронпринцессы, в котором она советовалась с Эпштейном, насколько неуместно ей как матери предлагать 15-летнему сыну «поставить в качестве обоев для рабочего стола изображение двух обнаженных женщин, несущих доску для серфинга». Она и Эпштейн также обсуждали, как он «ищет жену» в Париже. Кронпринцесса писала, что французская столица «хороша для измены» и что «скандинавки — лучшие кандидатки в жены».

После обнародования этой информации наследная принцесса принесла извинения жертвам Эпштейна, отметив, что «должна взять на себя ответственность за то, что не изучила его прошлое более тщательно и не поняла раньше, каким человеком он был». Aftenposten отмечает, что этот скандал серьезно подорвал доверие многих норвежцев к правящему дому, тем более что он разгорелся в период, когда начался суд над старшим сыном кронпринцессы Мариусом Боргом Хёйби, которого обвиняют в причинении телесных повреждений и угрозах холодным оружием.

Новые подробности из файлов Эпштейна также ударили по шведской принцессе Софии — супруге принца Карла Филиппа, третьего претендента на престол в линии наследования. В одной из рассекреченных переписок Эпштейн делится ее фото с подписью: «Вот фото нашей Софии, если ты помнишь, вернее, скоро она уже станет принцессой Софией… вся шведская пресса будет ее искать… пока она находится в Африке!» Это сообщение было отправлено в 2010 году — за пять лет до замужества Софии с принцем Карлом Филиппом.

В декабре шведская Dagens Nyheter опубликовала просочившиеся в Сеть электронные письма, согласно которым тогда еще 21-летняя гламурная модель и звезда реалити-шоу София Кристина Хелльквист могла получить через посредника приглашение на остров Эпштейна. После этого шведская королевская семья выступила с заявлением, в котором говорится, что принцесса «не имела никаких контактов с упомянутым лицом в течение 20 лет». Там также сказано, что «никто не может помнить каждого человека, с которым встречался на протяжении своей жизни».