Фото с Кастро и модели из Бразилии: Латинская Америка в «файлах Эпштейна» Эпштейн пытался сблизиться с и с экс-президентом Бразилии Жаиром Болсонару

Опубликованные Минюстом США файлы указывают на возможные контакты Джеффри Эпштейна с латиноамериканскими элитами и даже противниками США в регионе. Подробнее — в разборе РБК.

Джеффри Эпштейн (Фото: justice.gov)

Как на фото с Эпштейном мог оказаться Фидель Кастро

Имя Фиделя Кастро, лидера кубинской революции и президента этой страны в 1976-2008 гг., фигурирует в новой порции опубликованных Минюстом США «файлов Эпштейна» десятки раз — причем речь идет как о нем, так и его брате Рауле Кастро, ставшим его преемником на посту главы государства и возглавлявшем Кубу до 2018 года. Как убедился РБК, Кастро упоминается, в частности, в переписках Эпштейна с арабским бизнесменом, председателем правления компании DP World Султаном Ахмед Бин Сулайемом. Из содержания этих сообщений следует, что они обсуждали бизнес-интересы последнего на острове. «Бывший министр энергетики и посол США в ООН Билл Ричардсон близок как к Чавесу [бывший венесуэльский лидер. — РБК.], так и к Кастро (Раулю). Он был бы рад сотрудничать с вами по вопросам портов на Кубе и в Венесуэле», — писал ему Эпштейн в ноябре 2010-го.

28 ноября 2016 года Султан Ахмед Бин Сулайем писал Эпштейну о том, что намерен посетить похороны Фиделя Кастро. «Да, я хочу пойти. У меня была запланирована встреча с премьер-министром Перу. Попробую ее перенести…Со мной связалось наше посольство.Похороны состоятся 4 декабря, меня пригласили на них», — говорится в одном из сообщении арабского бизнесмена. «Фидель Кастро умер. Много возможностей для меня», — продолжает он. Однако на следующий день Султан Ахмед Бин Сулайем сообщил, что все же не поедет на остров, поскольку церемония прощания будет закрытой.

Имя Кастро упоминается и в обнародованных Минюстом США сообщениях Гислейн Максвелл, сообщницы Эпштейна (сейчас отбывает срок по делу о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних). «Доброе утро! Я вернулась с Кубы. Это было экстремально. Вчера обедала с Кастро 5 часов. Расскажу об этом, когда увидимся. Какое у тебя расписание на Филиппинах и в Карибском бассейне? Джеффри Эпштейн будет на Филиппинах, а затем в Карибском бассейне одновременно с тобой. Мы отложили поездку в Бразилию на пару дней. Дай знать», — писала она адресату, имя которого засекречено в файлах (точная дата этого сообщения также неизвестна).

Журналисты каталонской газеты Ara обнаружили, что Максвелл пользовалась услугами вербовщика в Барселоне Даниэля Саида, который, в частности, пытался вовлечь в специфический модельный бизнес кубинок. Осенью 2016 года он ездил на остров и предлагал Эпштейну открыть там модельное агентство, указывая на то, что он якобы уже «обсудил это с сыном Кастро». «Я познакомился с новыми и красивыми девушками, я буду держать вас в курсе», — писал Саид.

При этом еще летом 2025 года издание The New York Times (NYT) обратило внимание на изъятые ФБР из нью-йоркского особняка Эпштейна после его смерти в 2019-м совместные фотографии финансиста с рядом знаменитостей, среди которых неожиданно оказался кубинский лидер. На одном из снимков с ним также присутствует экс-президент Колумбии Андрес Пастрана, который и поделился деталями этой возможной встречи. В 2019-м он опубликовал пост, в котором признался, что они якобы посетили Гавану вместе с Эпштейном в марте 2003 года (Пастрана к тому моменту уже не занимал пост главы государства).

Объясняться колумбийскому политику пришлось из-за того, что его имя всплыло при изучении летной программы частного самолета Эпштейна Lolita Express, который использовался в том числе для перевозки его жертв. «На фоне журналистских разоблачений ужасающих и отвратительных сексуальных скандалов, связанных с финансистом Джеффри Эпштейном, всплыло упоминание о моей поездке на его самолете в Нассау, Багамы, откуда я направлялся к конечному пункту назначения — Гаване, Куба, по приглашению президента Фиделя Кастро», — говорилось в заявлении Пастраны, опубликованном в соцсети Twitter (ныне X). По его словам, Эпштейн покинул Кубу «через день или два», а сам он остался на острове. Максвелл также подтвердила их совместный визит на Кубу в этот период.

Поскольку США ввели эмбарго против Кубы и запретили своим гражданам поездки туда, этот вояж американского финансиста журналисты Miami Herald назвали «незаконным». По их версии, на «Острове Свободы» Эпштейн, вероятно, искал возможности скрыться от расследований, начатых против него еще в 2002 году в округе Палм-Бич и Нью-Йорке.

В Гаване до сих пор никак не комментировали информацию о возможном знакомстве Кастро и Эпштейна. Кубинский портал CiberCuba писал в августе 2025-го, что официальных доказательств, которые бы подтверждали эту встречу, нет.

Пастрана, в свою очередь, отрицал причастность к преступным действиям своих американских знакомых. Однако в последних обнародованных Минюстом США материалах его фамилия фигурирует в переписке Эпштейна с Максвелл от 2009 года. «Спроси у Пастраны о прекрасном доме на Кубе», — говорится в одном из сообщений.

Модельные агентства в Бразилии и «тропический Трамп»

Окружение Эпштейна также планировало открыть агентства для девушек в Бразилии. Журналисты BBC News Brazil обнаружили, что там на американца работала некая женщина по прозвищу Мать, которая поставляла ему девушек через французского агента Жан-Люка Брунеля. Из показаний жертв следует, что он мог отправить на вечеринки Эпштейна как минимум двух бразильянок в возрасте от 13 до 15 лет.

Что касается упоминаний бразильских политиков в «файлах Эпштейна», то, как убедился РБК, в основном их имена фигурируют в переписках в безобидном контексте. В частности, Эпштейн обсуждал с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном экс-лидера Бразилии Жаира Болсонару накануне президентских выборов в этой стране в 2018 году. «Болсонару кардинально меняет ситуацию. Никаких беженцев, желающих въехать. Никакого Брюсселя, указывающего ему, что делать. Ему нужно лишь перезапустить экономику. Это ОГРОМНАЯ задача», — писал Эпштейн.

Бэннон замечал, что «в отличие от Европы Южная Америка больше похожа на игру в бридж» (в этот же период Эпштейн и Бэннон активно обсуждали предвыборную кампанию в Европарламент и пытались выстраивать связи с европейскими правыми). Из переписок следует, что американцы были заинтересованы в последующем сближении с Болсонару и искали с ним встречи. Однако нет никаких прямых доказательств того, что сам бразилец участвовал в этих обсуждениях или поддерживал прямой контакт с Эпштейном.

Жаир Болсонару, занимавший высший государственный пост в 2019–2023 годах, считается сторонником и союзником Дональда Трампа. СМИ зачастую называют его «тропическим Трампом», указывая на схожесть их популистского стиля правления и активность в социальных сетях. В сентябре 2025-го суд приговорил Болсонару к 27 годам и трем месяцам лишения свободы за попытку организации госпереворота. Предъявлению обвинений предшествовало двухлетнее расследование, начавшееся после беспорядков, организованных сторонниками Болсонару в январе 2023 года. Через несколько дней после инаугурации Лула да Силвы они, практически повторив события американского «штурма Капитолия» в 2021-м, прорвались в три правительственных здания в Бразилиа — национальный конгресс, Верховный суд и президентскую резиденцию. Часть помещений была разграблена. Полиция арестовала более 1,6 тыс. человек, свыше 200 были осуждены. Сам Болсонару, находившийся тогда в США, публично не поддержал протестующих.

Как обратило внимание издание Folha de S.Paulo, в переписках Эпштейна от 2018 года упоминался и нынешний лидер Бразилии Лула да Силва, который в тот момент находился под стражей из-за обвинений в коррупции. В одном из писем Эпштейн рассказывал, что якобы с ним связывался американский лингвист и философ Ноам Хомский, писавший непосредственно из штаб-квартиры федеральной полиции в городе Куритиба, где он навещал Лулу. Как отмечают журналисты, никаких доказательств подлинности этого контакта нет; кроме того, по мнению экспертов, он вовсе не мог состояться в силу законов страны.

В других опубликованных Минюстом США переписках Эпштейн и Бэннон крайне пренебрежительно высказывались в целом о ситуации в соседних странах. «Вся Южная Америка, Бразилия, Венесуэла, Аргентина. Я не знаю, почему там так грязно, ведь горничных оттуда так много», — писал, в частности, Эпштейн.

Мексиканские бизнесмены и аргентинский стилист

В недавно рассекреченных Минюстом США файлах также фигурирует один из самых влиятельных мексиканских бизнесменов, глава телеканала TV Azteca Рикардо Салинас Плиего. Наряду с Биллом Гейтсом и Илоном Маском он входит в список гостей, которых Эпштейн якобы приглашал на ужин в феврале 2012 года. Однако ответа Салинаса на это сообщение в опубликованных переписках нет.

Еще один мексиканский миллионер, оказавшийся в «файлах Эптшейна», — глава телекоммуникационного гиганта Telmex Карлос Слим (первое место в рейтинге Forbes в 2010–2013 годах). Американский финансист приглашал его на «Глобальную конференцию» в апреле 2013 года. На этом мероприятии, согласно программе, приложенной к письму, Слим должен был выступить перед американским журналистом Ларри Кингом. Однако от латиноамериканского магната не последовало ответа, и установить, присутствовал ли он на встрече, журналистам издания Sin Embargo не удалось.

Мария Асунсьон Арамбурусабала, которая входит в четверку самых богатых женщин Мексики, фигурирует в списке приглашенных Эпштейном на гала-вечер открытия сезона в Метрополитен-опере. В этом же сообщении упоминаются CEO мексиканской телесети Televisa Альфонсо де Ангоития, банкир Антонио дель Валле и бизнесмен Фернандо Чико Пардо. Однако, как отмечается в публикации Sin Embargo, появление этих лиц в списке не указывает на возможную причастность к преступлениям американца.

Журналисты La Nación обнаружили в файлах Эпштейна упоминание аргентинского бизнесмена Роберто Джордано, который в 90-х работал стилистом у знаменитостей и стал известен благодаря организации показов мод на курорте в Пунта-дель-Эсте (Уругвай). Из опубликованных Минюстом США файлов следует, что Джордано мог получать от Эпштейна денежные платежи на сумму до 500 долларов. Журналисты выяснили, что американский бизнесмен посещал в декабре 2016 года Уругвай, где аргентинский стилист устраивал свои показы.