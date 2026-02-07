«Взгляни на свое нижнее белье». Как Эпштейн вмешивался в политику в Азии

Как выяснил РБК, Джеффри Эпштейн вел активную переписку с влиятельными политиками и членами королевских семей ближневосточных государств, а также общался с рядом влиятельных индийцев — и все ради влияния на политику этих стран

Джеффри Эпштейн (Фото: Epstein Estate / House Oversight / Zuma / ТАСС)

Как Эпштейн пытался повлиять на политику на Ближнем Востоке

Как выяснил РБК, изучив последние обнародованные Минюстом США материалы по делу Эпштейна, тот вел активную переписку с влиятельными политиками и членами королевских семей ближневосточных государств, пытаясь повлиять на региональную политику. Например, в переписках финансист неоднократно пишет о встречах с некими саудитами, в том числе принцами из королевской семьи (причем с одним из них он якобы поужинал в Лувре в апреле 2018 года). В 2016 году, в переписке с миллиардером Томасом Прицкером он хвастается, что принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд (сокращенно — MBS) подарил ему палатку, ковры и другие подарки. А 21 июня 2017 года, когда MBS стал кронпринцем, инвестбанкир Роберт Лоуренс Кун написал Эпштейну, что некие фото финансиста с саудитом «выросли в цене». В письме за март 2018 года сам Эпштейн пишет, что «очень хорошо знает» саудовского наследного принца.

В архивах, опубликованных Минюстом, есть также многолетняя переписка Эпштейна с неким Джабором из Катара (Jabor Y.). Предположительно, это член катарской королевской семьи Джабор Юсеф Джассим Аль Тани — его имя указано полностью в части писем (например, в том, где ассистент Эпштейна уточняет адрес, по которому отправить книгу в подарок от финансиста). В переписке они называют друг друга «братьями». Как обнаружил РБК, в июле 2016 года у Эпштейна была назначена совместная встреча с Аль Тани и тогдашним представителем России в ООН Виталием Чуркиным (состоялась ли она, неизвестно, но Эпштейн состоял в активной переписке и с последним). Еще в одном письме он представляет Джабора Стиву Бэннону.

В июле 2017 года американский финансист делился с Джабором своими соображениями о том, как Катар может выйти из дипломатического кризиса. Тогда сразу несколько арабских стран разорвали или понизили уровень дипломатических отношений с Дохой, свернули экономическое взаимодействие и организовали фактическую блокаду государства из-за предполагаемой поддержки терроризма. «Думаю, Катару следует перестать отбиваться и спорить. Пусть страсти немного улягутся. Никогда уже не будет как прежде. Слишком много лет все это формировалось. Нынешняя команда Катара очень слаба. Глава МИД неопытен, и это видно, — пишет Эпштейн. — Катару нужно открыто выступить против терроризма, а не просто говорить: «Извините, вы не можете это доказать». «Мы были и всегда будем против терроризма» — заявить это громко! Запах финансирования терроризма будет ощущаться еще много лет».

В материалах дела есть и переписка между Аль Тани и экс-премьером Израиля Эхудом Бараком, которых, судя по их сообщениям, заочно познакомил Эпштейн. Финансист стоит в копии писем. Израильский политик пишет, что «в красках» помнит свои прошлые встречи с Хамидом бен Джасимом бен Джабером Аль Тани, занимавшим пост премьер-министра Катара в 2007-2013 годах, и с радостью возобновил бы контакт. В итоге Аль Тани и Барак договариваются организовать встречу на троих 20 декабря 2018 года в Лондоне; действительно ли она состоялась, неизвестно, но ранее о ней не сообщалась.

В архивах, опубликованных Минюстом США, содержится переписка и многочисленные упоминания экс-премьера Израиля Эхуда Барака. О связях политика с Эпштейном было известно давно. Кроме того, он упоминался в иске, поданном в 2015 году американкой Вирджинией Джуффре к Гилейн Максвелл, сообщнице Эпштейна. В начале 2000-х, когда Джуффре было 17 лет, Максвелл предложила ей устроиться работать массажисткой у Эпштейна, и в результате несовершеннолетняя девушка стала одной из секс-рабынь миллиардера, которую заставляли вступать в интимные связи с его гостями. Джуффре заявила, что ее насиловал в том числе некий премьер-министр. Был ли это Барак, не уточнялось.

Кроме того, в опубликованном Минюсте массиве содержится переписка Эпштейна с главой дубайской логистической компании DP World Султаном Ахмедом бин Сулайемом, в которой они или их ассистенты обсуждают их личные встречи. Кроме того, покойный финансист познакомил эмиратского бизнесмена со Стивом Бэнноном, а в июне 2017 года заказал ему набор для генетического теста от компании 23andMe, специализирующийся на определении родословной. Сумма заказа составила $3151,95.

Как скандальный финансист пытался установить контакт с элитами в Азии

Эпштейн на протяжении нескольких лет общался с рядом влиятельных индийцев, обнаружил РБК. По меньшей мере с 2014 года Эпштейн состоял в переписке и лично встречался с бывшим министром нефти Хардипом Сингхом Пури, который на тот момент уже покинул правительство, но оставался членом правящей «Бхаратия джаната парти». Согласно переписке, Пури посещал дом Эпштейна на Манхэттене по крайней мере трижды: 4 февраля 2015 года, 6 января 2016 года и 19 мая 2017 года.

Эпштейн также несколько лет поддерживал контакт с бизнесменом Анилом Амбани, одним из богатейших людей Индии. Предприниматель просил финансиста помочь ему выйти на окружение Дональда Трампа, включая зятя президента Джареда Кушнера и его соратника Стива Бэннона. В марте 2017 года Амбани делился с Эпштейном своими соображениями о том, кого лучше назначить послом США в Индии, и интересовался предпочтениями самого финансиста. Тот ответил: «Высокую шведку-блондинку, чтобы было весело приезжать».

Опубликованная переписка также указывает на попытки Эпштейна установить личные связи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. В июне 2014 года он предложил Прицкеру вместе поехать в Индию для встречи с Моди и неким Джетли (по всей видимости, речь шла об Аруне Джетли, занимавшем тогда пост министра финансов). В 2015 году отправитель, чье имя скрыто, рассказал Эпштейну о некоем мужчине, который знаком с Моди и поделился «забавной историей о другом высокопоставленном индийском чиновнике здесь, в Нью-Йорке, который пытался подкупить полицейского и был арестован за вождение в нетрезвом виде».

В марте 2017 года финансист написал миллиардеру Тому Барраку (ныне послу США в Турции и спецпосланнику по Сирии), что Амбани приедет в Нью-Йорк в начале апреля, и добавил, что Барраку «понравится» эта встреча, поскольку уже в мае в США должен был приехать Моди. А в июле того же года Эпштейн в переписке с Jabor Y. между делом сообщил собеседнику, что «премьер-министр Индии Моди последовал совету и «станцевал и спел» в Израиле во благо интересов президента США». Индийский премьер действительно посетил Израиль в начале июля 2017 года, вскоре после встречи с Трампом. МИД Индии опроверг связь между этими двумя событиями, назвав ее «дрянными размышлениями осужденного преступника».

Как обнаружил РБК, Эпштейн также предлагал Бэннону организовать встречу с Моди в мае 2019 года, вскоре после всеобщих выборов в Индии (переписка опубликована двумя файлами, в одном из которых скрыто имя Бэннона, а в другом — Эпштейна, при этом тексты сообщений совпадают). В одном из сообщений Эпштейн рассказал, что провел «по-настоящему интересную встречу» то ли с самим Моди, то ли с кем-то из его окружения. По его словам, представитель индийского премьера пожаловался, что «никто в Вашингтоне» с ними не общается, хотя у них общий противник — Китай. Эпштейн предложил Бэннону организовать встречу с Моди, но, по всей видимости, этого так и не произошло. «Мой парень велел передать, что ты упускаешь отличную возможность. Взгляни на свое нижнее белье. На нем либо написано «Сделано в Китае», либо «Сделано в Индии». Как ты можешь не понимать общности наших интересов?» — сетовал он. В досье по делу Эпштейна также содержится датированная тем же периодом переписка между Амбани и человеком, чье имя скрыто, где тоже обсуждается возможная встреча Моди и Бэннона.

Покойный финансист проявлял интерес и к другим странам региона. Так, в переписке за февраль 2012 года человек, чье имя в документах скрыто, обсуждал с Эпштейном нынешнего премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, который на тот момент был в оппозиции. «Следует ли нам организовать личную встречу Джеса с Анваром Ибрагимом? — интересуется у Эпштейна его собеседник, по всей видимости, имея в виду Джеса Стейли, инвестиционного банкира. — Если он станет премьер-министром Малайзии, он наведет порядок, и это будет золотая жила».

Эпштейн в ответ предложил назначить встречу на май того же года и уточнил, сможет ли малайзийский политик приехать в Европу или США. Позднее в переписке финансист также предлагал передать Анвару, что находится в Париже вместе с режиссером Вуди Алленом, и что «многие страны предлагают ему деньги за то, чтобы он снял фильм в их стране». Комментируя опубликованные документы, Анвар Ибрагим заявил, что не имеет «никакого отношения ни к одной из сторон, обменивающихся этими электронными письмами, особенно к Эпштейну».