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Военная операция на Украине ,  
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Кремль заявил об отсутствии конкретики насчет встречи Путина и Трампа

Сюжет
Военная операция на Украине
Нюансы возможной встречи Трампа и Путина будут проговариваться, конкретики пока нет, заявил Песков. Госсекретарь США связывал ее проведение с прогрессом в мирном урегулировании конфликта на Украине
Дональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

У России и США есть понимание, что встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа должна состояться, но пока никакой конкретики нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он ответил на вопрос, связан ли телефонный разговор Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом с подготовкой встречи с Трампом в Эр-Рияде.

«Есть желание двух президентов, которое они высказали. И также есть установка хорошо эту встречу подготовить, с тем чтобы она была максимально результативной. Вот в ходе подготовки все как раз нюансы и будут проговариваться», — заявил Песков.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио связал возможность встречи Трампа и Путина с прогрессом мирного урегулирования конфликта на Украине. Он тоже не знает, когда состоится эта встреча.

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Дональд Трамп

12 февраля Путин и Трамп провели первый телефонный разговор после возвращения республиканца в Белый дом. Спустя несколько дней состоялась первая с начала военной операции на Украине встреча высокопоставленных представителей России и США в Саудовской Аравии. Как уточнял Рубио, ее целью стало узнать о наличии «реального интереса» Москвы к обсуждению мира, а вопросы принадлежности территорий и снятия санкций не поднимались. Стороны договорились создать переговорную группу высокого уровня. Украина не присутствовала на встрече в Эр-Рияде и отказалась признавать ее итоги.

Путин в качестве условий прекращения огня выдвигал вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих четыре регионов и Крыма частью России, внеблоковый и безъядерный статус Украины и снятие международных санкций. Участвовавший в переговорах в Эр-Рияде министр иностранных дел Сергей Лавров исключил территориальные уступки Киеву по итогам мирной сделки.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на обеспечении гарантий безопасности НАТО и неоднократно отказывался признавать утраченные территории российскими. По его словам, возвратить их возможно дипломатическим путем после завершения боевых действий, а украинская операция в Курской области станет «сильной картой» на возможных переговорах. В частности, Зеленский пообещал предложить Москве обмен регионами.

Крым, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по результатам проведенных там референдумов. Украина и западные страны не признали их итогов и сочли произошедшее аннексией.

6 августа 2024 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, где до сих пор продолжаются бои. Спустя несколько дней экс-губернатор Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ установили контроль над 28 населенными пунктами. В Генштабе 20 февраля оценили площадь освобожденной территории в более чем 800 кв. км, что эквивалентно примерно 64% от изначально занятой ВСУ.

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