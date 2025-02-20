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Политика ,  
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Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин поблагодарил принца «за создание благоприятных условий» для проведения российско-американских переговоров в Эр-Рияде, а также поздравил с предстоящим праздником — Днем основания саудовского государства, который королевство будет отмечать 22 февраля.

Президент заверил, что Россия и Саудовская Аравия продолжат развивать сотрудничество в торговле, инвестициях и энергетике, а также взаимодействие в рамках ОПЕК+.

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Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде, Саудовская&nbsp;Аравия. 18 февраля 2025 года

18 февраля в Саудовской Аравии прошли первые за несколько лет переговоры России и США на высоком уровне, одной из основных тем которых стало урегулирование конфликта на Украине. Москву на переговорах представили помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, отвечавший за экономическую сферу.

Со стороны Вашингтона в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента по отношениям с Россией Стив Уиткофф. На встрече также присутствовали глава МИД Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд и королевский советник по нацбезопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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