 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД счел нецелесообразными контакты «второго трека» с США по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
МИД России известно содержание контактов «второго трека» с США по Украине, их продолжение нецелесообразно из-за ангажированности Запада, заявила Захарова. Ранее Лавров рассказал о подобных консультациях на уровне политологов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия не считает целесообразными контакты на неправительственном уровне с США из-за ангажированности собеседников, заявила «РИА Новости» официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«МИД России получает информацию о содержании подобных консультаций, хотя и не считает их проведение целесообразным на данном этапе СВО в силу заведомой антироссийской ангажированности участников со стороны США и других недружественных государств», — сказала она.

Консультации на неправительственном уровне с участием экспертов и общественных деятелей обычно называют «второй трек». О том, что Москва и Вашингтон ранее проводили такие консультации с привлечением политологов, рассказывал министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 июля.

Лавров рассказал о неафишировавшихся контактах России и США по Украине
Политика
Сергей Лавров
По словам главы МИДа, в ходе одной из таких встреч американской стороне был задан вопрос о возможности включить в будущие мирные договоренности с Киевом отмену законов, связанных с использованием русского языка. Политологи из США назвали эту тему внутренним делом Украины.

Источники NBC News также сообщали о секретных контактах Москвы и Вашингтона по конфликту на Украине в апреле. Тогда, по их данным, в Нью-Йорке состоялась продолжительная встреча Лаврова с группой бывших высокопоставленных сотрудников Агентства национальной безопасности США. Среди главных вопросов были судьба новых регионов России и приемлемые для всех сторон конфликта условия дипломатического урегулирования. Лавров исключал возможность заключения мира с Украиной без учета «реалий на земле».

МИД Украины уточнил слова Кулебы о готовности к переговорам с Россией

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

Песков заявил, что готовность Украины к переговорам «идет в унисон» с позицией России

Потребление алкоголя в России сократилось на 43%, заявила Голикова

Ученые призвали Володина не принимать закон о сплошных рубках на Байкале

СК предложил заместить трудовых мигрантов гражданами России

Путин поручил заняться переездом госкомпаний из Москвы в регионы

Бакальчук рассказала РБК свою версию конфликта с супругом. Главное

Алексей Миранчук перейдет в американский футбольный клуб. Подробности
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина США Военная операция на Украине Мария Захарова
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Захарова заявила об отсутствии запросов от США на встречу с Лавровым
Политика
Лавров заявил о курсе Запада на продавливание плана Зеленского
Политика
Лавров исключил мир с Украиной без новых регионов в составе России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 94,38 (-1,08) Инвестиции, 24 июл, 18:13 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 86,55 (-0,75) Инвестиции, 24 июл, 18:13
TRT Haber узнал маршрут подрывника из Москвы Общество, 11:54
RTBF узнал о нежелании украинских новобранцев сражаться на фронте Политика, 11:53
Карьера и оклад больше не мотивируют: что происходит в сфере маркетинга Pro, 11:49
Конкуренция и перенасыщение: как выделиться продавцу на маркетплейсах РБК И МТС Банк, 11:45
Роман Бусаргин поблагодарил саратовцев за поддержку после гибели сына Общество, 11:43
NBC узнал о смене позиции Обамы по поддержке Харрис Политика, 11:41
СК предъявил обвинения экс-замкомандующего Сил спецопераций ВСУ Кривоносу Политика, 11:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Удар «Искандером» по бронетанковому заводу в Харькове. Видео Политика, 11:37
Александр Лукашенко прилетел в Петербург Политика, 11:36
Губернатор Калужской области назвал экипаж разбившегося Ми-28 героями Общество, 11:36
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга Спорт, 11:35
В Екатеринбурге банк решил выселить семью участника военной операции Политика, 11:34
Директор ФБР усомнился в ранении Трампа Политика, 11:28
Минтруд рассказал о графике праздников в 2025 году Общество, 11:21