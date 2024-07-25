МИД счел нецелесообразными контакты «второго трека» с США по Украине

МИД России известно содержание контактов «второго трека» с США по Украине, их продолжение нецелесообразно из-за ангажированности Запада, заявила Захарова. Ранее Лавров рассказал о подобных консультациях на уровне политологов

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Россия не считает целесообразными контакты на неправительственном уровне с США из-за ангажированности собеседников, заявила «РИА Новости» официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«МИД России получает информацию о содержании подобных консультаций, хотя и не считает их проведение целесообразным на данном этапе СВО в силу заведомой антироссийской ангажированности участников со стороны США и других недружественных государств», — сказала она.

Консультации на неправительственном уровне с участием экспертов и общественных деятелей обычно называют «второй трек». О том, что Москва и Вашингтон ранее проводили такие консультации с привлечением политологов, рассказывал министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 июля.

По словам главы МИДа, в ходе одной из таких встреч американской стороне был задан вопрос о возможности включить в будущие мирные договоренности с Киевом отмену законов, связанных с использованием русского языка. Политологи из США назвали эту тему внутренним делом Украины.

Источники NBC News также сообщали о секретных контактах Москвы и Вашингтона по конфликту на Украине в апреле. Тогда, по их данным, в Нью-Йорке состоялась продолжительная встреча Лаврова с группой бывших высокопоставленных сотрудников Агентства национальной безопасности США. Среди главных вопросов были судьба новых регионов России и приемлемые для всех сторон конфликта условия дипломатического урегулирования. Лавров исключал возможность заключения мира с Украиной без учета «реалий на земле».