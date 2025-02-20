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Военная операция на Украине ,  
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В Белом доме назвали историческими переговоры США и России в Эр-Рияде

Сюжет
Военная операция на Украине

Помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц назвал «историческими» переговоры России и США, прошедшие 18 февраля в Эр-Рияде.

«Мы только что провели наши исторические переговоры при посредничестве наших хороших друзей и партнеров в Саудовской Аравии», — сказал Уолтц, выступая на брифинге в Белом доме.

По словам Уолтца, президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе телефонных разговоров с их американским коллегой Дональдом Трампом сказали ему, что только он способен «привести обе стороны за стол переговоров» и остановить вооруженный конфликт.

Уолтц добавил, что один из факторов, из-за которых встреча в Эр-Рияде стала возможна, было освобождение осужденного в России американца Марка Фогела.

«Мера, позволившая укрепить доверие», — сказал Уолтц.

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Сергей Лавров на саммите G20, Йоханнесбург, Южная Африка, 20 февраля 2025 года

Переговоры России и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде стали первыми за последние три года. В них участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, госсекретарь США Марко Рубио, Уолтц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, который также курирует отношения с Москвой.

Стороны договорились восстановить численность персонала посольств в Москве и Вашингтоне, запустить процесс по украинскому урегулированию — «длительному, устойчивому и приемлемому для всех сторон», создавать условия для более широкого двустороннего сотрудничества.

Украинская делегация не присутствовала на встрече.

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Россия США переговоры Майк Уолтц
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Майк Уолтц

политик, советник президента США по нацбезопасности
31 января 1974 года
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