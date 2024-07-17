 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров рассказал о неафишировавшихся контактах России и США по Украине

Глава МИД Лавров: политологи России и США обсудили конфликт на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Москва и Вашингтон вели контакты с участием политологов, в ходе которых обсуждался конфликт на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам визита в Совбез ООН.

«У нас были неафишировавшиеся контакты с американцами по линии политологов, но политологов, знающих друг друга и понимающих политику своих правительств», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Лаврова, в ходе этих контактов российская сторона поинтересовалась, поддержат ли США отмену законов, связанных с использованием русского языка, в будущих мирных договоренностях с Киевом. Американские эксперты ответили, что этот вопрос является внутренним делом Украины, рассказал глава российского МИДа.

Материал дополняется
 

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина США Сергей Лавров
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 96,3 (+0,04) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 88,09 (-0,2) Инвестиции, 17:38
Лавров исключил мир с Украиной без новых регионов в составе России Политика, 21:49
Лавров рассказал о неафишировавшихся контактах России и США по Украине Политика, 21:33
Прервавшие выступление Лаврова в ООН оказались гостями делегации Израиля Политика, 21:28
Marca узнала об отказе сборной Испании пускать премьера в раздевалку Спорт, 21:21
ФАС потребовала от нефтекомпаний объяснить, почему дорожает бензин Экономика, 21:05
Растоптавший нательный крест блогер из Дагестана извинился за поступок Общество, 21:02
Марокканский футболист вылетевшего из РПЛ клуба сбежал в Стамбул Спорт, 20:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В «БКС Мир инвестиций» назвали пять интересных акций в период коррекции Инвестиции, 20:46
Лавров спросил у постпреда США в ООН, не ошиблась ли она комнатой Политика, 20:37
СК раскрыл суть обвинения против бывшего главы города в Подмосковье Общество, 20:25
Допущенный на Игры россиянин не смог выйти в 1/4 финала турнира в Швеции Спорт, 20:18
Токио извинился перед жертвами принудительной стерилизации Политика, 20:06
На тушение пожара в центре Москвы направили вертолет Общество, 20:03
Сочи обогнал Москву по ценам на аренду жилья Недвижимость, 20:02