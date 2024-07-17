Лавров рассказал о неафишировавшихся контактах России и США по Украине
Москва и Вашингтон вели контакты с участием политологов, в ходе которых обсуждался конфликт на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам визита в Совбез ООН.
«У нас были неафишировавшиеся контакты с американцами по линии политологов, но политологов, знающих друг друга и понимающих политику своих правительств», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Лаврова, в ходе этих контактов российская сторона поинтересовалась, поддержат ли США отмену законов, связанных с использованием русского языка, в будущих мирных договоренностях с Киевом. Американские эксперты ответили, что этот вопрос является внутренним делом Украины, рассказал глава российского МИДа.
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