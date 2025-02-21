Рубио назвал ложью данные об отказе Зеленского от сделки по минералам
Президент Украины Владимир Зеленский соврал насчет своего отказа на предложенную США сделку по минералам, заявил госсекретарь Марко Рубио. Видео с его интервью опубликовано на странице в X (бывший Twitter) журналистки Кэтрин Херридж.
«Я прочитал, что Зеленский заявил, что отклонил сделку, сказав [на встрече с главой Минфина США Скоттом Бессентом]: «Мы ни в коем случае этого делать не будем». Но на той встрече все было не так», — отметил Рубио.
Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что не подписал соответствующее соглашение с США, потому что оно еще «не готово для защиты интересов Украины». Как уточнял NBC News со ссылкой на четыре источника, Вашингтон предложил Киеву гарантии безопасности взамен на владение 50% редкоземельных минералов.
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