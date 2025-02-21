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Военная операция на Украине ,  
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Рубио назвал ложью данные об отказе Зеленского от сделки по минералам

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский соврал насчет своего отказа на предложенную США сделку по минералам, заявил госсекретарь Марко Рубио. Видео с его интервью опубликовано на странице в X (бывший Twitter) журналистки Кэтрин Херридж.

«Я прочитал, что Зеленский заявил, что отклонил сделку, сказав [на встрече с главой Минфина США Скоттом Бессентом]: «Мы ни в коем случае этого делать не будем». Но на той встрече все было не так», — отметил Рубио. 

Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что не подписал соответствующее соглашение с США, потому что оно еще «не готово для защиты интересов Украины». Как уточнял NBC News со ссылкой на четыре источника, Вашингтон предложил Киеву гарантии безопасности взамен на владение 50% редкоземельных минералов.

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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
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