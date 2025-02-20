Набиуллина усомнилась в необходимости платежного роуминга

ЦБ не поддержал идею создать платежный роуминг вместо единого QR-кода. Роуминг потребует серьезных доработок у большого числа банков, а наличие даже двух QR неудобно для клиентов

Фото: Kunlathida6242 / Shutterstock

Банк России склоняется к созданию единого платежного QR-кода вместо платежного роуминга, который ранее в качестве альтернативы предложили Сбербанк, Т-банк и Альфа-банк. Об этом сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах», передает корреспондент РБК.

«Большинство банков поддерживают как раз универсальный QR и активно участвуют в пилоте, который проводит НСПК. Что касается предложений по роумингу, мы, безусловно, внимательно изучили эти предложения. Для нас что является важным в выборе дальнейшего движения: первое — это условия для конкуренции. Мы должны создать условия для конкуренции равной всех участников на рынке. Второе — это должно быть удобно для клиента, и поэтому множественность QR, даже два-три QR, на наш взгляд, — это неудобно для клиента. И мы видим, что могут быть навязывания определенных QR», — сказала Набиуллина.

Также, по словам Набиуллиной, система роуминга потребует серьезных доработок у большего количества банков, а внедрение универсального QR-кода «не сильно затратно», поэтому ЦБ «склоняется к единому QR». «Если это универсальный QR, то большинству банков не нужно вообще никаких доработок делать, если они подключены к СБП (Система быстрых платежей. — РБК). К СБП подключено большинство банков. Там надо будет делать доработки для банков, которые развивают свои pay-сервисы. Но мы это отрабатывали с некоторыми банками в условиях пилота, и они развивали на основе универсального QR pay-сервисы, это занимает не очень много времени и не сильно затратно», — разъяснила глава ЦБ.

В начале 2025 года платежный консорциум, в который входят Сбербанк, Т-банк и Альфа-банк, предложил создать «роуминг» на рынке платежей вместо запуска единого платежного QR-кода. Идея состоит в том, чтобы интегрировать между собой платформы от НСПК и от платежного консорциума и проводить оплату по QR-кодам двух платформ, но со списанием комиссии, если одна платформа будет обрабатывать QR другой платформы. «Почему бы не устроить своего рода «роуминг», когда есть сеть, обеспечивающая связь одного оператора для абонента другого оператора? Сейчас одни банки не умеют считывать QR-код других банков. Поэтому мы предлагаем не ограничивать количество операторов QR на рынке, а провести работы по сопряжению платформ, чтобы бесшовно передавать клиентов между несколькими операторами», — говорил представитель объединения банков. По его словам, это «элементарнейшая доработка», при этом банки будут получать определенный доход за то, что они «перекидывают» пользователя на другую платформу, добавил он.

Дискуссия вокруг создания единого QR-кода длится с осени 2023 года. По мнению регулятора, создание единого платежного QR-кода необходимо, чтобы пользователи не запутались при считывании различных кодов на кассах в магазине. Эту идею резко раскритиковал глава «Сбера» Герман Греф, который предупредил о потере интереса к инновациям, если Банк России создаст единый платежный QR-код только на базе НСПК. В октябре прошлого года НСПК сообщила, что завершила внедрение универсального QR-кода во всей эквайринговой сети СБП. В свою очередь Сбербанк вместе с Альфа-банком и Т-банком создали консорциум для развития платежного QR-кода на базе технологии MultiQR от «Сбера». В январе 2025 года банки зарегистрировали оператора для своего платежного консорциума. Также в конце декабря 2024 года в Госдуму был внесен законопроект об универсальном платежном коде, который обязует банки подключить единый QR-код на базе решения НСПК с 1 января 2026 года.

В настоящее время на рынке существует несколько платежных QR-кодов: в Системе быстрых платежей на базе НСПК, а также на базе решения Сбербанка, к которому присоединились другие банки. При этом QR-код от «Сбера» уже сейчас проводит платежи в том числе через СБП.