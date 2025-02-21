Генерал призвал просчитать риски окончания конфликта на Украине

Правоохранителям следует начать просчитывать риски окончания боев на Украине, в частности касаемые возвращения участников военных действий, заявил экс-глава МВД Куликов. Он напомнил о всплеске преступности после окончания ВОВ

Анатолий Куликов (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Правоохранительные органы должны уже сейчас начать просчитывать возможные риски окончания военных действий на Украине, в частности касаемые возвращения участников боев, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» экс-глава МВД (1995-1998), бывший заместитель председателя правительства (1997-1998), президент Клуба военачальников генерал армии Анатолий Куликов.

Он отметил, что после окончания военной операции из зоны боевых действий вернутся в том числе заключившие контракт на службу в местах лишения свободы, и это фактор, который надо учитывать. В частности, участники боев «не должны быть забыты муниципальными и региональными властями», которые должны «откликаться» на проблемы вернувшихся из зоны спецоперации и » снимать социально-бытовые вопросы», считает Куликов.

Также он напомнил о росте бандитизма после Великой отечественной войны. «И вот это тоже силовым структурам, службам безопасности, министерству внутренних дел нужно учитывать очень внимательно, чтобы не допустить всплеска преступности. Все надо предусмотреть, надо уже сейчас работать. Работы будет всем непочатый край, даже не меньше, чем было», — заключил генерал.

Летом прошлого года председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что, поскольку у осужденных, вернувшихся из зоны боев, был сокращен период социализации, за ними следует вести постоянный контроль, чтобы помочь им в этом и «защитить общество». По словам депутата, сперва осужденные чувствовали себя преступниками, а после участия в боях — героями, что будет сказываться «и на возвращении этих людей в гражданское общество».

Останина призвала разработать соответствующий законопроект. «Это должна быть помощь с трудоустройством, с одной стороны, с другой стороны, еженедельная, ежемесячная отметка и контакты с органами правоохранительными», — пояснила она слова о постоянном контроле.

Однако в Госдуме не увидели необходимости в разработке подобного законопроекта. В частности, член комитета по безопасности Андрей Альшевских отмечал, что помилованные участники боевых действий «по законам военного времени искупили вину кровью» и теперь должны чувствовать «заботу власти и общества» для социализации.

В Следственном комитете заявили, что осужденные за насильственные преступления бывшие участники военной операции на Украине находятся на контроле у следователей.