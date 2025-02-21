 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Генерал призвал просчитать риски окончания конфликта на Украине

Генерал Куликов призвал просчитать риски окончания военной операции на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Правоохранителям следует начать просчитывать риски окончания боев на Украине, в частности касаемые возвращения участников военных действий, заявил экс-глава МВД Куликов. Он напомнил о всплеске преступности после окончания ВОВ
Анатолий Куликов
Анатолий Куликов (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Правоохранительные органы должны уже сейчас начать просчитывать возможные риски окончания военных действий на Украине, в частности касаемые возвращения участников боев, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» экс-глава МВД (1995-1998), бывший заместитель председателя правительства (1997-1998), президент Клуба военачальников генерал армии Анатолий Куликов.

Он отметил, что после окончания военной операции из зоны боевых действий вернутся в том числе заключившие контракт на службу в местах лишения свободы, и это фактор, который надо учитывать. В частности, участники боев «не должны быть забыты муниципальными и региональными властями», которые должны «откликаться» на проблемы вернувшихся из зоны спецоперации и » снимать социально-бытовые вопросы», считает Куликов.

Также он напомнил о росте бандитизма после Великой отечественной войны. «И вот это тоже силовым структурам, службам безопасности, министерству внутренних дел нужно учитывать очень внимательно, чтобы не допустить всплеска преступности. Все надо предусмотреть, надо уже сейчас работать. Работы будет всем непочатый край, даже не меньше, чем было», — заключил генерал.

Москалькова заявила о будущей реабилитации вернувшихся с Украины пленных
Политика

Летом прошлого года председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что, поскольку у осужденных, вернувшихся из зоны боев, был сокращен период социализации, за ними следует вести постоянный контроль, чтобы помочь им в этом и «защитить общество». По словам депутата, сперва осужденные чувствовали себя преступниками, а после участия в боях — героями, что будет сказываться «и на возвращении этих людей в гражданское общество».

Останина призвала разработать соответствующий законопроект. «Это должна быть помощь с трудоустройством, с одной стороны, с другой стороны, еженедельная, ежемесячная отметка и контакты с органами правоохранительными», — пояснила она слова о постоянном контроле.

Однако в Госдуме не увидели необходимости в разработке подобного законопроекта. В частности, член комитета по безопасности Андрей Альшевских отмечал, что помилованные участники боевых действий «по законам военного времени искупили вину кровью» и теперь должны чувствовать «заботу власти и общества» для социализации.

В Следственном комитете заявили, что осужденные за насильственные преступления бывшие участники военной операции на Украине находятся на контроле у следователей.

Читайте РБК в Telegram.

США больше не хотят считать Россию «агрессором»

Какие города уйдут под воду из-за таяния льдов

Песков не исключил обмен заключенными между Россией и США

Глава Renault не исключил возвращения в Россию

Клиенты банков могут попасть в мошенническую базу из-за криптовалюты

Что грозит собственникам за неуплату налогов со сдачи жилья

Какие западные автомарки могут вернуться в Россию

Названа цена на первый электрокар для России с ресурсом 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
завершение Военная операция на Украине военные преступность
Материалы по теме
Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам войны
Политика
Госпиталь ответил на жалобу участника боев на Украине из-за выписки
Общество
Жога призвал создать программы адаптации для участников военной операции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (-1,6) Инвестиции, 20 фев, 17:46 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 88,51 (-1,92) Инвестиции, 20 фев, 17:46
В Раде заявили о начале подготовки к выборам после мирного договораПолитика, 05:47
Трамп заявил об отказе БРИКС от замены доллару после угрозы пошлинамиПолитика, 05:36
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении сделки при передаче тел заложниковПолитика, 05:28
Новак назвал условия для возвращения западных компаний в РоссиюПолитика, 05:21
Генерал призвал просчитать риски окончания конфликта на УкраинеПолитика, 04:57
Экс-ведущая «России 1» Курбангалеева подала в суд на РоскомнадзорПолитика, 04:41
Милей вручил Маску золотую бензопилуПолитика, 04:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В конгрессе США заявили об отсутствии «аппетита» для новой помощи УкраинеПолитика, 03:59
Сейм Латвии поддержал закон о запрете покупки недвижимости для россиянПолитика, 03:44
На борту самолета умер руководитель народного ангарского театра «Факел»Общество, 02:55
Axios узнал о передаче США Украине «улучшенной» сделки по ресурсамПолитика, 02:38
Нетаньяху объявил «мощную» операцию в Палестине после взрывов автобусовПолитика, 02:14
В Калужской области загорелся завод по переработке пластикаОбщество, 01:46
Зеленский заявил о готовности к сделке с США по инвестициямПолитика, 01:34