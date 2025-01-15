Москалькова заявила о будущей реабилитации вернувшихся с Украины пленных
Вернувшиеся с Украины 25 плененных россиян пройдут реабилитацию, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале.
Ранее в этот день Россия и Украина провели обмен пленными, каждая из сторон получила 25 человек. Минобороны отметило, что этих российских военных разместили в Белоруссии, где им дали возможность связаться с родственниками. С военными общались психологи и врачи.
Москалькова уточнила, что военным окажут всю необходимую помощь, и пожелала им скорейшего выздоровления.
Она добавила, что вместе со своим украинским коллегой пообщалась с военными обеих сторон и узнала об условиях содержания и оказания медицинской помощи.
Минобороны ранее заявило о том, что бывшие пленные будут проходить лечение и реабилитацию в медучреждениях ведомства, а еще уточнило, что посредником при обмене были ОАЭ.
В офисе президента Украины подтвердили обмен пленными. Глава офиса Андрей Ермак сообщил, что среди вернувшихся есть военные, в том числе с тяжелыми ранениями, и гражданские.
Это был первый обмен пленными в 2025 году.
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