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Война санкций ,  
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Bloomberg узнал о возможном пересмотре потолка цен на российскую нефть

Bloomberg: в G7 могут поручить пересмотреть потолок цен на российскую нефть
Сюжет
Война санкций
Сейчас потолок цен находится на установленном более двух лет назад уровне в $60 за баррель. Этой зимой сообщалось, что некоторые страны требуют понизить лимит
Фото: Сергей Карпухин / Reuters
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Страны G7 подготовили проект заявления, которое может быть опубликовано 24 февраля и в котором допускается возможность пересмотра потолка цен на российскую нефть в сторону ужесточения, пишет Bloomberg, в распоряжении которого оказался документ.

Изменение лимита могут рассмотреть для сокращения доходов России от продажи нефти в качестве меры стимулирования Москвы «к переговорам о достижении значимого мира» на Украине.

В январе и декабре Bloomberg и Reuters писали со ссылкой на источники, что ценовой лимит могут понизить.

Проект документа также содержит упоминание о «войсках и ресурсах на местах, а также надежном международном контроле для мониторинга согласованных линий».

В проекте говорится и о том, что союзники «признают» «готовность» президента Украины Владимира Зеленского к «переговорам о прекращении войны», но предупреждают, что предложенные российский стороной условия «пока что равносильны полной капитуляции Украины».

В заявлении содержатся призывы к долгосрочному и справедливому миру, который будет представлять собой «длительную гарантию безопасности», и к участию Киева в переговорах.

Bloomberg отмечает, что этот проект представляет собой «нулевую» версию. Последнее заявление глав МИД стран G7 после Мюнхенской конференции по безопасности по итогу оказалось короче в три раза такого же «нулевого» драфта, поскольку многие положения не согласовали американские чиновники, сообщили источники агентства.

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Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

Потолок цен на нефть страны G7 ввели в декабре 2022 года, он составляет $60 за баррель. В феврале 2023-го стали действовать ограничения на нефтепродукты: $100 за баррель на дизтопливо (так как оно продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом. Компаниям из стран G7 запрещено оказывать услуги по транспортировке и страховке российских нефти и нефтепродуктов, если они продаются по цене выше, чем установлено лимитом.

Президент Владимир Путин в ответ на эти меры ввел запрет на экспорт из России нефти и нефтепродуктов по контрактам, условия которых следуют ценовым ограничениям. Документ действует до 30 июня.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
потолок цен на нефть G7 российская нефть
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