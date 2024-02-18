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Военная операция на Украине ,  
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Большинство французов выступили за продолжение помощи Украине

Опрос: большинство французов выступают за продолжение поддержки Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Большинство французов выступили за продолжение гуманитарной помощи Украине, сообщает Le Figaro со ссылкой на опрос, проведенный La Tribune Dimanche.

В исследовании, проведенном с 13 по 15 февраля, участвовали тысяча человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающих в материковой части Франции.

Почти для трех четвертей респондентов во Франции поставка гуманитарных материалов, в которые входят медикаменты и продукты питания, должна сохраняться — за это проголосовали 44% участников опроса. Еще 32% проголосовали за то, чтобы объем помощи увеличился.

70% респондентов поддержали санкции против России, оставшиеся 30% предложили их ослабить. Почти каждый второй — 46% — француз проголосовал за то, чтобы продолжить принимать украинских беженцев на нынешнем уровне, еще 19% выступили за то, чтобы увеличить поток. 35% жителей Франции желают, наоборот, уменьшить количество украинских беженцев в стране. Как отмечает Le Figaro, это на 11 пунктов больше, чем в июне 2023 года.

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16 февраля 2024 года Франция стала третьей страной из G7, заключившей с Украиной договор о гарантиях безопасности. Президент Эмманюэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский подписали документ сроком на десять лет. Предполагается, что Париж будет поддерживать Киев все время, пока будет действовать соглашение.

Договор состоит из семи частей, которые, в частности, касаются сотрудничества в сфере безопасности и оборонно-промышленной сфере и кооперации в случае нападения на Украину.

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В июле 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Киев имеет право на получение гарантий безопасности, Москва не против обсуждения этого вопроса при условии обеспечения безопасности России.

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