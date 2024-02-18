Большинство французов выступили за продолжение помощи Украине

Большинство французов выступили за продолжение гуманитарной помощи Украине, сообщает Le Figaro со ссылкой на опрос, проведенный La Tribune Dimanche.

В исследовании, проведенном с 13 по 15 февраля, участвовали тысяча человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающих в материковой части Франции.

Почти для трех четвертей респондентов во Франции поставка гуманитарных материалов, в которые входят медикаменты и продукты питания, должна сохраняться — за это проголосовали 44% участников опроса. Еще 32% проголосовали за то, чтобы объем помощи увеличился.

70% респондентов поддержали санкции против России, оставшиеся 30% предложили их ослабить. Почти каждый второй — 46% — француз проголосовал за то, чтобы продолжить принимать украинских беженцев на нынешнем уровне, еще 19% выступили за то, чтобы увеличить поток. 35% жителей Франции желают, наоборот, уменьшить количество украинских беженцев в стране. Как отмечает Le Figaro, это на 11 пунктов больше, чем в июне 2023 года.

16 февраля 2024 года Франция стала третьей страной из G7, заключившей с Украиной договор о гарантиях безопасности. Президент Эмманюэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский подписали документ сроком на десять лет. Предполагается, что Париж будет поддерживать Киев все время, пока будет действовать соглашение.

Договор состоит из семи частей, которые, в частности, касаются сотрудничества в сфере безопасности и оборонно-промышленной сфере и кооперации в случае нападения на Украину.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Киев имеет право на получение гарантий безопасности, Москва не против обсуждения этого вопроса при условии обеспечения безопасности России.