El Mundo рассказала о жизни убитого в Испании летчика среди мигрантов

Мужчина, который, предположительно, угнал вертолет Ми-8 на Украину, проживал в Аликанте среди выходцев из Восточной Европы. Однако местные жители его не запомнили

Вид на район, в котором последние дни жизни провел убитый (Фото: Eva Manez / Reuters)

Убитый в испанском Аликанте мужчина, который, предположительно, является российским перебежчиком Максимом Кузьминовым, последние дни жизни находился в районе, в котором в основном живут выходцы из Украины и России, сообщает El Mundo.

Корреспондент издания рассказала, что район Вильяхойса, где было найдено тело, в значительной мере состоит из многоквартирных домов, в которых живут мигранты в том числе из Восточной Европы. При этом не до конца ясно, провел он там несколько дней или несколько недель, потому что местные жители о нем ничего не знали. Его не видели ни в супермаркете, ни в местной православной церкви, ни в ресторане, рядом с которым он был убит.

Нет уверенности у местной полиции и в том, что убийство совершили профессионалы. Местные правоохранительные органы, оценивая сам характер преступления, больше склонялись к версии, что речь шла о бандитской разборке.

МВД Испании до сих пор не подтвердило, что убитый — именно Кузьминов.

Убийство в пригороде Аликанте произошло еще 13 февраля. Спустя несколько дней итальянское издание Il Corrispondente сообщило, что погибший — Кузьминов, который в 2023 году угнал на Украину вертолет Ми-8 (двое его сослуживцев, по словам главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, были убиты). Уже через несколько часов представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что речь действительно шла о Кузьминове. Позже о том, что речь идет о российском летчике, сообщили испанское агентство EFE и американская The New York Times.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин не подтвердил смерть Кузьминова, однако заявил 20 февраля, что летчик стал «моральным трупом», еще когда планировал свое преступление.