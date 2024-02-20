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Политика ,  
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В Кремле заявили об отсутствии данных о гибели угнавшего Ми-8 летчика

Кремль: информация о смерти перебежчика Кузьминова в Испании отсутствует
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

В️ Кремле не располагают информацией о смерти угнавшего российский Ми-8 летчика Максима Кузьминова в Испании. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Мне неизвестно, были ли какие-то сообщения по дипломатическим каналам. Никакой информацией на этот счет не располагаем», — отметил пресс-секретарь президента.

Песков также подчеркнул, что реакции от президента на гибель пилота не было.

«Нет, это не вопрос нашей повестки дня», — сказал он.

EFE сообщило о подтверждении гибели угнавшего российский Ми-8 в Испании
Политика
Максим Кузьминов

Сообщения о смерти пилота Максима Кузьминова появились 19 февраля. По данным агентства EFE, в Вильяхойосе провинции Аликанте обнаружили тело мужчины — им оказался российский пилот. При нем нашли документы на 33-летнего украинца (Кузьминову было 28), однако собеседники агентства утверждают, что убитый — российский летчик.

Собеседники EFE также отметили, что убитый получил около шести огнестрельных ранений, затем, со слов очевидцев, машина, на которой скрылись убийцы, переехала тело.

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Смерть Максима Кузьминова подтвердили в главном управлении разведки Минобороны Украины.

Делом об угоне вертолета на Украину занялась ФСБ
Политика
Вертолет Ми-8

В августе 2023 года российский пилот угнал из Курска на Украину вертолет Ми-8. Представители ГУР Украины дали пресс-конференцию, на которой пилот заявил, что за угон вертолета получил денежное вознаграждение. Позже он уточнил, что ему выплатили $500 тыс. (48,7 млн руб.).

Уголовное дело Кузьминова передали в ФСБ. В управлении отметили, что следователи обнаружили в действиях пилота признаки госизмены.

В октябре 2023 года телеканал «Россия 1» выпустил сюжет об угоне Ми-8. Журналисты рассказали, что вместе с Кузьминовым в вертолете находились штурман и бортовой техник, которые были убиты.

Один из героев сюжета — представитель контрразведки по имени Андрей (его лицо было размыто на видео) — сообщил, что в отношении Кузьминова ведется расследование «по факту перехода на сторону противника и разглашения государственной тайны», так как на борту вертолета были секретные документы. По словам мужчины, идет розыск, «срок которого не имеет давности».

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Теги
Дмитрий Песков Россия Испания летчик Вертолет Ми-8
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