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Военная операция на Украине ,  
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NYT сообщила, что в полиции Испании подтвердили смерть угнавшего Ми-8

NYT: испанская полиция подтвердила смерть перебежчика Кузьминова
Сюжет
Военная операция на Украине

Два источника в полиции Испании, осведомленные о деле, подтвердили газете The New York Times смерть летчика Максима Кузьминова, который в августе прошлого года угнал российский Ми-8 на Украину.

Собеседники сказали газете, что найденное в испанском городе Вильяхойоса в провинции Аликанте 13 февраля тело принадлежит Кузьминову.

Источники газеты добавили, что тело мужчины было «изрешечено пулями».

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Фото:Eduardo Sanz / Keystone Press Agency / Global Look Press

19 февраля в главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины также подтвердили гибель перебежчика. Деталей представитель ГУР Андрей Юсов не привел.

Издание Europa Press сообщило, что испанские правоохранительные органы начали дополнительное расследование, чтобы выяснить личность погибшего в Аликанте.

Украинское издание «Страна» сообщило, что Кузьминов, служивший сначала на Дальнем Востоке, связался с украинской разведкой. Попав в зону боевых действий, перелетел на Ми-8 на Украину на малой высоте в режиме радиомолчания, за что он получил гарантии безопасности и новые документы. Также ему обещали денежное вознаграждение, говорилось в публикации.

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Вертолет Ми-8 российский летчик NYT
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