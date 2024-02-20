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Военная операция на Украине ,  
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Генерал ВСУ объяснил пленение солдат в Авдеевке плохой коммуникацией

Экс-генерал ВСУ Кривонос: солдаты попали в плен в Авдеевке из-за коммуникации
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в плен в Авдеевке из-за плохой коммуникации и неправильной системы эвакуации. Об этом отставной украинский генерал-майор, бывший замсекретаря Совета безопасности Украины (в 2019–2020 годах) Сергей Кривонос заявил в эфире телеканала «Прямой».

«Время [в Авдеевке] было утрачено. <...> Это как раз показывает уровень коммуникации в нижнем звене — уровне взвод, рота, батальон, где каждый человек должен быть учтен. И командир должен заранее продумывать, каким образом эвакуировать, искать ресурсы», — сказал он.

Генерал отметил, что проблема с коммуникацией является системной для ВСУ.

Кривонос также заявил, что в истории украинской армии были случаи, когда людей, которые получили ранения, оставляли на поле боя. Он подчеркнул, что это — позорная практика. Экс-генерал, в частности, напомнил эпизоды в Дебальцево в 2015 и 2022-2023 годах, когда раненых бросили на поле боя.

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17 февраля российские войска полностью заняли Авдеевку, об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину. Солдаты захватили территорию площадью 31,75 кв. км за сутки. По словам Шойгу, в боях за населенный пункт за сутки погибли более 1,5 тыс. бойцов ВСУ. Операцию провела группировка войск «Центр», ею руководил генерал-полковник Андрей Мордвичев. 

Главком ВСУ Александр Сырский объяснил вывод украинских войск из Авдеевки переходом к обороне на более выгодных рубежах. Командующий группировкой «Таврия» Александр Тарнавский отметил, что во время выхода из населенного пункта часть бойцов ВСУ попали в плен.

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Теги
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