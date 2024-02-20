Генерал ВСУ объяснил пленение солдат в Авдеевке плохой коммуникацией

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Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в плен в Авдеевке из-за плохой коммуникации и неправильной системы эвакуации. Об этом отставной украинский генерал-майор, бывший замсекретаря Совета безопасности Украины (в 2019–2020 годах) Сергей Кривонос заявил в эфире телеканала «Прямой».

«Время [в Авдеевке] было утрачено. <...> Это как раз показывает уровень коммуникации в нижнем звене — уровне взвод, рота, батальон, где каждый человек должен быть учтен. И командир должен заранее продумывать, каким образом эвакуировать, искать ресурсы», — сказал он.

Генерал отметил, что проблема с коммуникацией является системной для ВСУ.

Кривонос также заявил, что в истории украинской армии были случаи, когда людей, которые получили ранения, оставляли на поле боя. Он подчеркнул, что это — позорная практика. Экс-генерал, в частности, напомнил эпизоды в Дебальцево в 2015 и 2022-2023 годах, когда раненых бросили на поле боя.

17 февраля российские войска полностью заняли Авдеевку, об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину. Солдаты захватили территорию площадью 31,75 кв. км за сутки. По словам Шойгу, в боях за населенный пункт за сутки погибли более 1,5 тыс. бойцов ВСУ. Операцию провела группировка войск «Центр», ею руководил генерал-полковник Андрей Мордвичев.

Главком ВСУ Александр Сырский объяснил вывод украинских войск из Авдеевки переходом к обороне на более выгодных рубежах. Командующий группировкой «Таврия» Александр Тарнавский отметил, что во время выхода из населенного пункта часть бойцов ВСУ попали в плен.