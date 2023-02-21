Путин увидел идею Запада использовать против России «хоть черта лысого»

Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Странам Запада все равно, кого использовать в борьбе с Россией, хоть террористов, хоть неонацистов, хоть «черта лысого», заявил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Трансляцию вел РБК.

«Им наплевать на кого делать ставку в борьбе с нами, в борьбе с Россией. Главное, чтобы воевали против нас, против нашей страны. А значит можно использовать всех, а мы видели так и было. И террористов, и неонацистов, хоть черта лысого, прости господи, только бы исполняли их волю, служили оружием против России», — сказал Путин.

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