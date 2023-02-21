Песков заявил об отсутствии желания у России, чтобы ее кто-то учил

Россия, в свою очередь, также не собирается никого учить, добавил представитель Кремля

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Россия не хочет, чтобы ее кто-то учил, и сама не собирается никого учить. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал отношения страны с Западом.

«Ну, мы не хотим, чтобы кто-то нас учил, и мы не собираемся никого учить. Они нам могут не нравиться, но это их дело. И пусть они уйдут отсюда, а мы будем жить так, как мы хотим жить», — сказал он в интервью RT.

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