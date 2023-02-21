Путин назвал бредом идею НАТО о допуске инспекций на ядерные объекты

Путин считает, что страны Запада причастны к попыткам ВСУ атаковать российские авиабазы. В таких условиях требования НАТО о допуске инспекций на ядерные объекты страны — это «театр абсурда», заявил он

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Предложение Североатлантического альянса допустить инспекции на российские ядерные оборонные объекты в текущих условиях «звучит как какой-то бред», заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

НАТО в начале февраля потребовало вернуться к договору о сокращении стратегических наступательных потенциалов с доступом инспекций, заявил Путин. «Даже не знаю, как это назвать. Это театр абсурда какой-то. Нам известно, что Запад причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации», — сказал он. По его словам, использованные для этого дроны были «оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов». Минобороны, в частности, в начале декабря 2022 года сообщало о попытке атак реактивными беспилотниками по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области

России, по словам Путина, не дают проводить полноценные инспекции.

Президент считает, что призыв НАТО свидетельствует о желании альянса стать участником ДСНВ. «Мы согласны. Такая постановка вопроса назрела — в НАТО входит не одна ядерная держава», — заявил он. Однако на фоне желания Запада «нанести стратегическое поражение» России Москва приостанавливает свое участие в соглашении, сказал Путин.

В августе 2022 года Россия уведомила США о прекращении инспекционной деятельности в рамках договора. В МИД заявили, что санкции Вашингтона и их союзников создали препятствия для работы российских инспекторов, в то время как американские их не испытывают. В конце января Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон впервые обвинил Москву в нарушении соглашения, так как отсутствие инспекций затрудняет проверку количества боеголовок. Посол России в США Анатолий Антонов счел «неоправданным и неуместным» приглашать американцев на ядерные объекты страны.