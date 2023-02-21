Путин обвинил Запад в «подлоге и жестокой лжи»

Россия делала все, чтобы решить проблему Донбасса миром, но «за ее спиной готовился другой сценарий», заявил Путин. Он обвинил Запад в невыполнении обещаний

Владимир Путин (на экране) (Фото: РБК)

Страны Запада, хотя обещали решить проблемы жителей Донбасса, «закрывали глаза» на них, заявил президент Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию.

«Обещание западных правителей, их заявление о стремлении к миру на Донбассе обернулось подлогом, жестокой ложью. Они просто тянули время, занимались крючкотворством», — сказал он. По утверждению президента, они игнорировали «политические убийства и репрессии киевского режима против неугодных».

Путин заявил, что Россия делала все возможное, чтобы решить проблему Донбасса мирными средствами, и вела переговоры. «Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий», — считает он.

Президент ранее не раз говорил, что «помощь людям Донбасса» является главной целью российской военной операции. «Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали в Донбассе и на Украине», — заявлял он в марте прошлого года во время своего выступления в «Лужниках» на концерте в честь присоединения Крыма.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прошлой весной также называл целью спецоперации обеспечение безопасности восточной Украины и России. Он, также как и Путин, возложил на Запад ответственность за ухудшение отношений Москвы и Киева.