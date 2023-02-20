CNN сообщил подробности поездки Байдена в Киев «под покровом темноты»

Самолет Байдена Air Force One рано утром в воскресенье вылетел с базы Эндрюс в Мэриленде. По прилете в Польшу президент США сел на поезд и оттуда направился на Украину. По данным Politico, подготовка к визиту заняла неделю

Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины / Reuters)

Подготовка сегодняшнего визита президента США Джо Байдена в Киев шла около недели, сообщает Politico со ссылкой на источник в украинском правительстве.

По словам собеседника, украинская сторона давно просила Вашингтон, чтобы Байден приехал; поездку подготовили «в очень короткие сроки», «с соблюдением строжайшей секретности» через каналы связи главы офиса президента Украины Андрея Ермака и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

CNN передает, что самолет Байдена Air Force One вылетел с объединенной базы Эндрюс в Мэриленде «под покровом темноты» — в 4:14 утра воскресенья по Североамериканскому восточному времени (12:00 мск); репортерам на борту не разрешили взять с собой записывающие устройства. В поездке Байдена сопровождали советник по национальной безопасности Джейк Салливан, замглавы аппарата Белого дома Джен О'Мэлли Диллон и личный помощник Энни Томасини.

По информации New York Times, Байден прилетел в Польшу и уже оттуда на поезде направился на Украину.

Перед поездкой в субботу вечером, по данным CNN, Байден отправился поужинать с женой Джилл Байден. Больше он не появлялся на публике до прибытия в Киев.

Официально этот визит не анонсировали, но американская версия газеты Politico писала, что помощники Байдена рассматривали возможность, чтобы тот тайно пересек польско-украинскую границу. В итоге, по данным издания, помощники посчитали, что риск для его безопасности «того не стоит». Неизвестно, повлияет ли визит на дальнейшее расписание Байдена, отмечает NYT. 21 февраля он собирался встретиться в Польше с президентом этой страны Анджеем Дудой и выступить перед лидерами стран восточного фланга НАТО.

Ппрезидент США объяснил поездку стремлением «подтвердить непоколебимую приверженность украинской демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины». Он сообщил, что Вашингтон объявит о новом пакете помощи Киеву и очередных санкциях против Москвы. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Байдена за «проявление поддержки для всех украинцев».