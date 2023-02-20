CNN сообщил подробности поездки Байдена в Киев «под покровом темноты»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (-0,37) Инвестиции, 17 фев, 16:15 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (-0,01) Инвестиции, 17 фев, 16:15
AP узнало о контактах США с Россией перед поездкой Байдена в Киев Политика, 15:29
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:25
Где есть блины на Масленицу: избранные рестораны Москвы Стиль, 15:23
Байден покинул Киев Политика, 15:19
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:18
Издателя книги «Чарли и шоколадная фабрика» раскритиковали за цензуру Общество, 15:18
Результаты ошеломительные: технологические прорывы и тренды 2022 года РБК и Omoda, 15:10
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Как финансовому директору действовать в условиях высокой неопределенности Pro, 15:09
Два человека погибли при пожаре в подмосковном торговом центре Общество, 15:08
Пригожин заявил о требованиях «повиниться» в обмен на снаряды для ЧВК Политика, 15:07
Шесть военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области Политика, 15:03
«РИА Новости» сообщило о поражении мозга у Костомарова Спорт, 15:00
VK полностью выкупила платформу «Учи.ру» Бизнес, 14:56
Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта Политика, 14:56
Военная операция на Украине ,  
0 

CNN сообщил подробности поездки Байдена в Киев «под покровом темноты»

CNN и Politico: Подготовка поездки Байдена в Киев заняла неделю, он вылетел ночью
Самолет Байдена Air Force One рано утром в воскресенье вылетел с базы Эндрюс в Мэриленде. По прилете в Польшу президент США сел на поезд и оттуда направился на Украину. По данным Politico, подготовка к визиту заняла неделю
Джо Байден и Владимир Зеленский
Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины / Reuters)

Подготовка сегодняшнего визита президента США Джо Байдена в Киев шла около недели, сообщает Politico со ссылкой на источник в украинском правительстве.

По словам собеседника, украинская сторона давно просила Вашингтон, чтобы Байден приехал; поездку подготовили «в очень короткие сроки», «с соблюдением строжайшей секретности» через каналы связи главы офиса президента Украины Андрея Ермака и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

CNN передает, что самолет Байдена Air Force One вылетел с объединенной базы Эндрюс в Мэриленде «под покровом темноты» — в 4:14 утра воскресенья по Североамериканскому восточному времени (12:00 мск); репортерам на борту не разрешили взять с собой записывающие устройства. В поездке Байдена сопровождали советник по национальной безопасности Джейк Салливан, замглавы аппарата Белого дома Джен О'Мэлли Диллон и личный помощник Энни Томасини.

По информации New York Times, Байден прилетел в Польшу и уже оттуда на поезде направился на Украину.

Перед поездкой в субботу вечером, по данным CNN, Байден отправился поужинать с женой Джилл Байден. Больше он не появлялся на публике до прибытия в Киев.

Официально этот визит не анонсировали, но американская версия газеты Politico писала, что помощники Байдена рассматривали возможность, чтобы тот тайно пересек польско-украинскую границу. В итоге, по данным издания, помощники посчитали, что риск для его безопасности «того не стоит». Неизвестно, повлияет ли визит на дальнейшее расписание Байдена, отмечает NYT. 21 февраля он собирался встретиться в Польше с президентом этой страны Анджеем Дудой и выступить перед лидерами стран восточного фланга НАТО.

Читайте на РБК Pro
Как бухгалтер обводит вас вокруг пальца — 13 самых популярных схем
Готовимся к маркировке товаров на маркетплейсах: что не упустить
«Мы тут не ходим голые»: каково работать в Pornhub — в 5 пунктах
Как руководить бизнесом из-за границы, чтобы избежать проблем с законом

Ппрезидент США объяснил поездку стремлением «подтвердить непоколебимую приверженность украинской демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины». Он сообщил, что Вашингтон объявит о новом пакете помощи Киеву и очередных санкциях против Москвы. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Байдена за «проявление поддержки для всех украинцев».

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Джо Байден Киев Украина Военная операция на Украине

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Байден в Киеве анонсировал новый пакет помощи Украине на $500 млн
Политика
Блинкен пообещал «очень значимую» речь Байдена в день послания Путина
Политика
Байден объяснил визит в Киев перед годовщиной военной операции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter