Кремль предложил не говорить про «худшие сценарии» в Идлибе

Ситуация в провинции Идлиб на северо-западе Сирии вызывает обеспокоенность, однако следует напомнить, что войска сирийского лидера Башара Асада ведут борьбу с террористами, которые находятся в зоне деэскалации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Ситуация в Идлибе очень тревожная, вызывает обеспокоенность. Мы не хотели бы говорить про худшие сценарии, одновременно с этим нужно повторить, что сирийские военные ведут борьбу с террористическими группировками», — сказал он.

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