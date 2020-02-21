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Политика ,  
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Кремль назвал эвентуальными страхи о возможном уходе Путина

Пресс-секретарь президента задался вопросом, почему политологи все время «уходят» главу государства с его должности. Так он отреагировал на доклад о страхах россиян в случае ухода Путина из власти
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал доклад Центра политической конъюнктуры (ЦПК) о страхах и рисках россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента в 2024 году.

«А куда же, хочется спросить политологов, куда же вы все время «уходите» Путина? Он в начале своего срока, он никуда не уходит, он президент России, он в начале электорального срока», — сказал Песков. Так он ответил на вопрос журналистов, что будет делать президент, чтобы снять тревогу россиян из-за его возможного прекращения полномочий, передает корреспондент РБК.

По его словам, он оставит «без комментария эвентуальные страхи» (т.е. возможные при соответствующих обстоятельствах. — РБК). Пресс-секретарь президента добавил, что у главы государства много планов, работы и достижений.

Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина
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В подготовленном ЦПК докладе «Уйти нельзя остаться» страхи и риски разделены на три группы: самые острые, средние и периферийные. К наиболее выраженным рискам и страхам отнесли обострение борьбы за власть, новый передел собственности, снижение социальных обязательств государства, отмену нацпроектов, а также угрозу внешнеполитических поражений и утрату преемственности власти.

Средневыраженными рисками и страхами оказались обострение межнациональных конфликтов и рост сепаратистских настроений, рост коррупции и угрозы враждебных действий со стороны США. В опрошенных фокус-группах отмечали зависимость стабильной ситуации на Кавказе от отношений президента с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и дотаций из федерального центра.

Конструкторы власти: как поправки в Конституцию меняют роль президента
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К наименее выраженным, периферийным рискам авторы исследования отнесли ухудшение экономической ситуации, снижение обороноспособности, возможность олигархического реванша и острого гражданского конфликта.

При этом в ЦПК отметили, что ряд факторов смягчают риски и страхи, в их числе предположение о том, что в 2024 году, после окончания его полномочий на посту президента Путин не уйдет из власти и останется действующим лицом в политике. В фокус-группах также предположили, что остаться у власти Путину позволят поправки к Конституции.

Глава государства предложил закрепить в Основном законе роль и статус Госсовета, расширить полномочия Думы и Совфеда. В Конституцию также предложили вписать гарантии для бывших президентов, включая неприкосновенность и право стать пожизненным сенатором.

Авторы: Полина Химшиашвили, Константин Нагаев
Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин
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