Кремль назвал эвентуальными страхи о возможном уходе Путина

Пресс-секретарь президента задался вопросом, почему политологи все время «уходят» главу государства с его должности. Так он отреагировал на доклад о страхах россиян в случае ухода Путина из власти

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал доклад Центра политической конъюнктуры (ЦПК) о страхах и рисках россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента в 2024 году.

«А куда же, хочется спросить политологов, куда же вы все время «уходите» Путина? Он в начале своего срока, он никуда не уходит, он президент России, он в начале электорального срока», — сказал Песков. Так он ответил на вопрос журналистов, что будет делать президент, чтобы снять тревогу россиян из-за его возможного прекращения полномочий, передает корреспондент РБК.

По его словам, он оставит «без комментария эвентуальные страхи» (т.е. возможные при соответствующих обстоятельствах. — РБК). Пресс-секретарь президента добавил, что у главы государства много планов, работы и достижений.

В подготовленном ЦПК докладе «Уйти нельзя остаться» страхи и риски разделены на три группы: самые острые, средние и периферийные. К наиболее выраженным рискам и страхам отнесли обострение борьбы за власть, новый передел собственности, снижение социальных обязательств государства, отмену нацпроектов, а также угрозу внешнеполитических поражений и утрату преемственности власти.