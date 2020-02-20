Конструкторы власти: как поправки в Конституцию меняют роль президента

Авторам новой версии российской Конституции пришлось решать противоречивые задачи: нужно было поставить будущего президента в определенные рамки и при этом дать ему новые полномочия в отношениях с парламентом и правительством

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Конституционный процесс носит все менее предсказуемый характер. Предложенные Владимиром Путиным в январском послании парламенту поправки, казалось бы, ограничивали полномочия президента, но теперь акцент явно делается на их расширении. Обсуждение поправок сопровождается спорами относительно переделки преамбулы и включения в нее «пожеланий» (от упоминания Бога до переименования президента в Верховного правителя), которые не удается вставить в защищенные от правки первые две главы Конституции. Попробуем разобраться, какова логика принимаемых решений.

Цена вопроса

Картина проясняется, если допустить, что конституционная реформа в нынешнем виде была лишь «вариантом Б» решения проблемы транзита власти. «Вариант А» — это максимально продвинутая интеграция России и Белоруссии с введением поста президента Союзного государства. Это позволило бы не только решить проблему, но и создать такую «рамку» для транзита, которая понравилась бы ностальгирующей по СССР немалой части общества. Однако Александра Лукашенко уломать не удалось, да и белорусское общество не хочет столь тесно сближаться (его вполне устраивает нынешнее положение дел), и поэтому был задействован другой вариант.

При этом главным смыслом первого этапа конституционной реформы стало снижение «цены вопроса» при определении кандидатуры преемника. Так как желающих может быть много, а выбрать надо только одного. Будущий президент лишается возможности после перерыва избираться на третий и четвертый сроки. Двенадцать лет — это много по американским или даже французским меркам, но по современным российским немного. Причем во второй половине своего второго срока президент по этой схеме должен будет думать о кандидатуре полноценного преемника, а не местоблюстителя, так как вернуться он не сможет. Кроме того, усиливалось влияние Госдумы на правительство: депутаты получали возможность утверждать кандидатуры вице-премьеров и министров.