Эксперты рассказали о страхах россиян в связи с уходом Путина

Основной вывод экспертов заключается в том, что риски и страхи, связанные с вероятным уходом Путина, «актуализированы и отчетливо выражены в сознании россиян». Авторы исследования разделили риски и страхи на три группы: наиболее выраженные, которые понимаются участниками фокус-групп как самые острые и болезненные по своим последствиям, средне выраженные и периферийные.
К наиболее выраженным рискам/страхам относятся обострение борьбы за власть между различными политическими силами и новый передел собственности; снижение социальных обязательств государства и отмена нацпроектов; потеря авторитета России в мире и угроза внешнеполитических поражений; утрата преемственности власти, под которой прежде всего понимается отказ нового главы государства от курса Путина.
В докладе приводятся соответствующие высказывания участников фокус-групп.
- «В стране установится бардак, беспорядок»; «Путин показал себя гарантом стабильности, неизвестно, что будет, когда он уйдет».
- «Зюганов, Жириновский, Явлинский, будет куча мала»; «Единая Россия», партия власти развалится, и все захотят кусок побольше урвать, делиться, кусаться будут».
- «Не вижу я преемника, который бы стал вместо Путина президентом»; «Какой бы он (Путин) ни был хороший, плохой, вместо него я не представляю, кого можно было бы поставить».
- «Доплаты на детей с трех до семи лет могут отменить, скажут, что это невыгодно, что это не надо»; «Большинство программ свернется, потому что все это со скрипом идет, президент постоянно всех пинает, и если воли этого человека не будет, все плачевно закончится»; «Скажут: это Путин вам обещал, а мы — нет».
К рискам и страхам средней выраженности эксперты относят обострение межнациональных конфликтов и усиление сепаратистских настроений. Такие риски, по мнению участников фокус-групп, существуют на Кавказе и в других национальных республиках. В частности, на фокус-группах отмечалась зависимость стабильной ситуации на Кавказе от личных отношений между нынешним российским президентом и главой Чечни Рамзаном Кадыровым и от дотаций со стороны федерального бюджета.
Другие страхи и риски средней выраженности — это рост коррупции и нарастание угрозы враждебных действий со стороны США.
- «У Путина с Кадыровым все хорошо, хорошее взаимопонимание, из «боевиков его вытащил» и восстановил город»; «Если дань платить не будем, на Северном Кавказе расстроятся»; «Если Путин уйдет, перестанут деньги туда поступать, и все».
- «Сменится власть, старые воровали, придут новые, и старые и новые будут воровать»; «Коррупция будет раздуваться до невообразимых размеров».
- «Единственный большой плюс Владимира Владимировича в том, что наша страна защищена от внешних угроз, которые сыпятся с Америки»; «Если бы не Путин, нас бы уже не было»; «Если Путин уходит, то Америка почувствует себя более свободной»; «Я боюсь американцев, реально их боюсь, потому что их власть она безумная».
К периферийным страхам и рискам авторы исследования относят существенное ухудшение экономической ситуации в стране; снижение обороноспособности России; возможность олигархического реванша и острого гражданского конфликта; вероятность войны со странами НАТО.
- «Пока за кость будут драться, экономикой некому будет заниматься»; «Экономика может падать из-за начавшейся борьбы за власть».
- «Военная мощь упадет, мне кажется. Вот с армией что связано, ведь он (Путин) поднял армию. Танки ведь делаем? … Самолеты делаем? … Подводные лодки делаем? … Он уйдет, и, мне кажется, это опять пойдет на нет».
- «Будут народные волнения», «бунт населения».
- «Путин старается все решать мирным путем. Другой на его месте уже войну бы начал».
Есть несколько факторов, которые ослабляют или смягчают риски и страхи в сознании граждан, пишут эксперты ЦПК. Это предположение, что Путин на самом деле не планирует уходить из власти после окончания срока полномочий в 2024 году («Не уйдет никогда»); представление, что даже в случае ухода с президентского поста Путин останется главным действующим лицом в политической системе («Он будет «ночным президентом» России»); а также мнение о том, что внесение поправок в Основной закон позволит действующему главе государства остаться у власти («Он сейчас так поправит Конституцию, что не уйдет от власти»).
Исследование обозначает для Кремля важную политическую и одновременно психополитическую проблему, считают авторы доклада. Не только уход Путина из власти, но и его уход с поста президента с переходом на новую позицию должен сопровождаться сильной компенсацией для российского общества, говорится в исследовании. «Кремлю придется создать для граждан такую смысловую рамку интерпретации решений власти, которая позволит им смириться с изменением роли Путина в политической системе (или его самоустранением из нее) и при этом сохранить доверие к системе в целом и к ее новым акторам и лидерам, то есть сохранить легитимность. Это вопрос не столько кадров и продвижения, сколько идей и смыслов», — резюмируют эксперты.
Фокус-группы, которые проводит ВЦИОМ, показывают похожие результаты, хотя говорить о том, что страхи россиян в связи с возможным уходом Путина сильны, пока рано, сказал РБК гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. «До 2024 года еще довольно много времени, и по мере приближения этой черты можно ожидать, что они будут актуализироваться. Сегодня же это обсуждает прежде всего политический класс», — поясняет он.
В целом опасения граждан, связанные с уходом президента, объясняются их личным опытом. «Значительная часть наших сограждан пережила уход Брежнева, Горбачева, Ельцина… Люди знают, что пересменка власти в России — это не как в Великобритании или США, когда мало что меняется. У нас [смена главы государства] обычно приводит к серьезным изменениям, и далеко не всегда к лучшему», — резюмирует гендиректор ВЦИОМа.