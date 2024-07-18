В Петербурге на музей «Эрарта» составили протокол о пропаганде нацизма

Протокол о пропаганде нацизма на петербургский музей «Эрарта» составили из-за картины белорусского художника, написанной в 2014 году. На ней, в частности, присутствует слоган «Жыве Беларусь», который эксперты сочли нацистским

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Василеостровский суд Санкт-Петербурга зарегистрировал протокол о пропаганде нацизма в отношении частного музея современного искусства «Эрарта», который неоднократно входил в четверку самых посещаемых музеев города. Об этом в своем телеграм-канале сообщила руководитель объединенной пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева.

По ее словам, в начале мая в музее была выставлена картина «Фестиваль», на которой «изображены танцующие люди в народных костюмах на сцене, а также трое мужчин в строгих деловых костюмах». При этом под картиной была надпись красного цвета «Жыве Беларусь». Этот лозунг активно использовали участники протестов в Белоруссии, в том числе после выборов президента в 2020-м, на которых, согласно данным ЦИК, победил Александр Лукашенко.

Лебедева пояснила, что, согласно выводам экспертов, данный лозунг являлся символом 13-го Белорусского полицейского батальона при СД и 30-й гренадерской (пехотной дивизии) Ваффен-СС наравне с нацистским партийным приветствием.

Поскольку картина доступна для просмотра неограниченному кругу лиц, на музей был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП («пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). Максимальное наказание по данной части статьи для юрлиц — от 10 тыс. до 15 тыс. руб. штрафа с конфискацией предмета административного правонарушения.

РБК направил запрос в музей «Эрарта».

Картина «Фестиваль» была написана художником белорусским Сергей Гриневич в 2014 году. В музее «Эрарта» его работы выставляются с 2016 года. Сам музей является самым крупным частным музеем современного искусства в России. Его название образовано из слов era и arta и означает «время искусства». В коллекции музея около 2,8 тыс. работ художников, включающих живопись, скульптуры, объекты инсталляции и др.

Статья 20.3 КоАП предусматривает штрафы для физических лиц в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб., а также административный арест на срок до 15 суток за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской символики. Для должностных лиц сумма штрафа составляет до 4 тыс. руб., а для юридических — до 50 тыс. руб.

В марте 2019 года Госдума приняла закон, позволяющий использовать нацистскую символику в просветительских целях. В нижней палате парламента тогда отмечали, что символика может использоваться в произведениях искусства, литературы, науки и сообщениях СМИ. Спустя год президент Владимир Путин подписал закон, который отменяет штрафы за использование нацистской и экстремистской символики и атрибутики, если она не является пропагандой.