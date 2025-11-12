 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Зампреда приморского «Яблока» оштрафовали на ₽2 млн за пост в Telegram

Марина&nbsp;Железнякова
Марина Железнякова (Фото: Партия «Яблоко»)

Заместителя председателя Приморского отделения партии «Яблоко» Марину Железнякову суд оштрафовал на 2 млн руб. по статье о «реабилитации нацизма» за пост в ее телеграм-канале, опубликованный в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба «Яблока».

Пресс-служба судов Приморского края сообщила, что Приморский краевой суд вынес приговор Железняковой по п. «в» ч.2 ст. 354.1 Уголовного кодекса (реабилитация нацизма). Среди вещественных доказательств суд указал мобильный телефон зампреда, который был конфискован. Также суд сохранил арест, наложенный в 2024 году на автомобиль Железняковой.

В партии отметили, что уголовное дело против зампреда отделения возбудили в мае 2024 года из-за фразы «коммунистический, тоталитарный режим» в ее телеграм-канале. Разбирательство с участием присяжных началось в августе 2025 года, и 10 ноября коллегия большинством голосов признала подсудимую виновной: трое проголосовали против, пятеро — за, пишет пресс-служба «Яблока».

Тамару Эйдельман заочно арестовали по делу о реабилитации нацизма
Политика
Тамара Эйдельман (признана в России иноагентом)

При этом в партии обратили внимание, что голоса присяжных о снисхождении распределились поровну, что повлияло на меру наказания. Суд согласился с обвинением, но снизил запрошенный прокурором штраф с 3 млн руб. до 2 млн руб. и не стал применять дополнительное ограничение на интернет-публикации.

«Яблоко» выразило несогласие с решением суда. Обвинение против Железняковой Рыбаков назвал «абсурдным» и «раздутым из исторических фактов, которые еще недавно можно было найти в школьных учебниках».

Марина Железнякова занимает пост зампреда Приморского регионального отделения «Яблока» с 2019 года. Как сообщила пресс-служба «Яблока», в 2021 и 2022 годах в ее квартире проводились обыски «из-за активной работы в регионе».

Авторы
Теги
Егор Алимов
партия Яблоко Приморский край зампред штраф реабилитация нацизма суд

