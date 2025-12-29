Тамаре Эйдельман утвердили обвинение в реабилитации нацизма
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении историка и блогера Тамары Эйдельман (признана в России иноагентом), сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в телеграм-канале.
«Установлено, что в мае 2024 года иноагент Эйдельман опубликовала на публичном канале, администрируемом ею, видеозапись авторской программы, содержащую высказывания с негативной информацией о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также о ветеранах Великой Отечественной войны», — сказано в публикации пресс-службы.
Ранее Эйдельман была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по решению московского суда. Такое решение суд вынес с учетом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры.
Кроме заведенного уголовного дела о реабилитации нацизма, Эйдельман обвиняют в распространении фейков про российскую армию. По версии следствия, блогер распространила ложную информацию о военных в соцсети 8 июля 2024 года. В мае 2025-го против нее было возбуждено соответствующее уголовное дело.
Тамара Эйдельман уехала из России после начала военной операции на Украине в 2022 году. В том же году она была включена в реестр иноагентов и была неоднократно оштрафована за отсутствие соответствующей маркировки под публикациями. В феврале 2025 года Эйдельман обжаловала решение о штрафе, однако Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции оштрафовать историка.
