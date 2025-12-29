 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Тамаре Эйдельман утвердили обвинение в реабилитации нацизма

Прокуратура Москвы утвердила обвинение в отношении Тамары Эйдельман
Сюжет
Военная операция на Украине
Тамара Эйдельман
Тамара Эйдельман (Фото: EidelmanTN / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении историка и блогера Тамары Эйдельман (признана в России иноагентом), сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в телеграм-канале. 

«Установлено, что в мае 2024 года иноагент Эйдельман опубликовала на публичном канале, администрируемом ею, видеозапись авторской программы, содержащую высказывания с негативной информацией о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также о ветеранах Великой Отечественной войны», — сказано в публикации пресс-службы.

Мосгорсуд признал законным штраф историку Эйдельман за плашку иноагента
Политика
Тамара Эйдельман

Ранее Эйдельман была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по решению московского суда. Такое решение суд вынес с учетом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры.

Кроме заведенного уголовного дела о реабилитации нацизма, Эйдельман обвиняют в распространении фейков про российскую армию. По версии следствия, блогер распространила ложную информацию о военных в соцсети 8 июля 2024 года. В мае 2025-го против нее было возбуждено соответствующее уголовное дело. 

Тамара Эйдельман уехала из России после начала военной операции на Украине в 2022 году. В том же году она была включена в реестр иноагентов и была неоднократно оштрафована за отсутствие соответствующей маркировки под публикациями. В феврале 2025 года Эйдельман обжаловала решение о штрафе, однако Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции оштрафовать историка.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Илья Трапезников
иностранный агент прокуратура реабилитация нацизма
Материалы по теме
Путин ответил на вопрос о будущем России и иноагентах
Политика
Журналиста Стомахина оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Общество
Суд оштрафовал Тамару Эйдельман по делу о дискредитации армии России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Как партнерский маркетинг стал инструментом для привлечения кадров Отрасли, 17:13
Путин наградил Сергея Галицкого орденом Дружбы Общество, 17:11
12-летний россиянин обыграл чемпиона мира по шахматам на ЧМ по блицу Спорт, 17:08
Как по маслу: какие перспективы открывает выпуск биотоплива Отрасли, 16:55
ВККС порекомендовала Давыдова на пост первого зампреда Верховного суда Политика, 16:50
Герасимов отчитался о 334 взятых за год населенных пунктах Политика, 16:45
Масоны обвинили в дискриминации полицию Лондона и обратились в суд Общество, 16:43
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Командующий доложил Путину об оставшихся до города Сумы 20 километрах Политика, 16:39
Личные истории вместо идеальной речи: как меняются публичные выступления Стиль, 16:38
Ловушка когнитивных искажений: как из нее выбраться руководителю Образование, 16:30
20 видов спорта у дома: чем интересен квартал СОЮЗ у ВДНХ Недвижимость, 16:26
Глава ЦБ Ирана подал в отставку на фоне роста курса доллара Экономика, 16:26
Российские военные заняли село Богуславка в Харьковской области Политика, 16:24
Как трансформируется IT-ландшафт российского бизнеса Отрасли, 16:15