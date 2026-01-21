 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Песков не стал раскрывать подробности разговора Дмитриева и Уиткоффа

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Gian Ehrenzeller / EPA / ТАСС)

Переговоры спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа со спецпредставителем российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Давосе касались урегулирования на Украине, но были непубличными и закрытыми.

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать итоги переговоров, передает корреспондент РБК. Пескова спросили, может ли он сообщить подробности.

«Нет, я не мог бы. Она [встреча] была непубличная. Все вопросы, которые касаются тематики урегулирования, обсуждаются в закрытом режиме», — ответил пресс-секретарь президента.

На вопрос, в каком состоянии в целом находится сейчас переговорный процесс, Песков ответил: «Собственно здесь важно, чтобы мы получили всю информацию о тех обсуждениях, которые по разным вопросам велись между американцами и европейцами и украинцами и европейцами».

Дмитриев оценил переговоры с США в Давосе словом «конструктивно»
Политика
Кирилл Дмитриев

Дмитриев по итогам переговоров со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером сообщил, что «встречи проходят конструктивно». Уиткофф также назвал переговоры «очень позитивными».

Как сообщала The Financial Times, изначально ключевой темой форума в Давосе был конфликт на Украине, однако европейские лидеры, готовящиеся к встречам с президентом США Дональдом Трампом, сместили фокус на ситуацию вокруг Гренландии. Дмитриев также заявил, что события на Украине не стали главной темой обсуждений.

«Попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась», — написал он. Россия не была приглашена на форум в Давосе.

Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
