Песков не стал раскрывать подробности разговора Дмитриева и Уиткоффа

Стив Уиткофф (Фото: Gian Ehrenzeller / EPA / ТАСС)

Переговоры спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа со спецпредставителем российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Давосе касались урегулирования на Украине, но были непубличными и закрытыми.

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать итоги переговоров, передает корреспондент РБК. Пескова спросили, может ли он сообщить подробности.

«Нет, я не мог бы. Она [встреча] была непубличная. Все вопросы, которые касаются тематики урегулирования, обсуждаются в закрытом режиме», — ответил пресс-секретарь президента.

На вопрос, в каком состоянии в целом находится сейчас переговорный процесс, Песков ответил: «Собственно здесь важно, чтобы мы получили всю информацию о тех обсуждениях, которые по разным вопросам велись между американцами и европейцами и украинцами и европейцами».

Дмитриев по итогам переговоров со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером сообщил, что «встречи проходят конструктивно». Уиткофф также назвал переговоры «очень позитивными».

Как сообщала The Financial Times, изначально ключевой темой форума в Давосе был конфликт на Украине, однако европейские лидеры, готовящиеся к встречам с президентом США Дональдом Трампом, сместили фокус на ситуацию вокруг Гренландии. Дмитриев также заявил, что события на Украине не стали главной темой обсуждений.

«Попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась», — написал он. Россия не была приглашена на форум в Давосе.