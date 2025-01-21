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Политика ,  
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Лавров заявил о «взаимоприемлемых развязках» с Арменией

Лавров и армянский министр Мирзоян провели переговоры, на которых обсудили «практически весь круг вопросов» двусторонних отношений, сказал глава МИД России. Обе стороны положительно оценили диалог и договорились продолжать его
Сергей Лавров и Арарат Мирзоян
Сергей Лавров и Арарат Мирзоян (Фото: Александр Неменов / Reuters)

Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном, российский министр оценил их как «обстоятельные» на последовавшей за беседой пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

По его словам, стороны вышли на «взаимоприемлемые развязки».

«Мы с Араратом Самвеловичем Мирзояном давно не проводили такие обстоятельные переговоры по двусторонним делам. Виделись на полях различных мероприятий, но вот так, чтобы подробно, обстоятельно обсудить практически весь круг вопросов, которые стоят на повестке дня наших отношений, давно не удавалось», — сказал Лавров.

По его словам, Москва привержена всему комплексу договоренностей с Ереваном, в том числе в военно-политической сфере. Как отметил министр, стороны заинтересованы в том, чтобы их отношения не подвергались негативному воздействию внерегиональных игроков. Лавров рассказал, что договорился с Мирзояном откровенно и честно говорить об озабоченностях сторон.

«В том числе будем стараться принять меры к тому, чтобы медийное пространство не использовалось недоброжелателями наших стран в интересах превращения нормальных рабочих отношений в какие-то вот непростые», — добавил министр.

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Он также отметил близость позиций двух стран по большинству вопросов международной повестки: например, по касающимся защиты традиционных ценностей, борьбы с героизацией нацизма и т.д.

Лавров подчеркнул «небывалые темпы» роста товарооборота, который составил $12 млрд, и то, что Россия — ключевой внешнеторговый партнер Армении. Министр добавил, что российский бизнес заинтересован в расширении своих операций на армянском рынке. Как указал дипломат, одной из основ развития отношений России и Армении является Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Глава МИД добавил, что Россия готова помогать в нормализации отношений Еревана и Баку, в том числе по мирному договору, делимитации и демаркации, разблокированию коммуникаций.

Мирзоян также положительно оценил переговоры. Он отметил важность поддержания двустороннего диалога и сотрудничества в ЕАЭС.

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В последнее время отношения России и Армении стали более напряженными. Последняя угрожала выйти из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), официально она не отказалась от членства, но «по факту» не участвует в деятельности организации. Это произошло на фоне обвинений в том, что ОДКБ ничего не сделала во время азербайджанской операции в Нагорном Карабахе в 2023-м, после чего регион перешел под контроль Баку. Теперь стороны ведут мирные переговоры.

Также Ереван стал укреплять отношения с Вашингтоном и Брюсселем. С США была подписана хартия о стратегическом партнерстве, в случае с ЕС идет рассмотрение армянской стороной законопроекта о вступлении в союз.

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Сергей Лавров Роберт Мирзоян Армения
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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