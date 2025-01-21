«Ведомости» узнали о планах упростить назначение наказаний за экстремизм
В России планируют ужесточить наказание по ст. 282 Уголовного кодекса («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, один из которых — в правительстве.
Соответствующую инициативу Минюста 20 января одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишет издание.
Ужесточить ответственность планируется в тех случаях, когда действия человека сопровождаются оправданием или пропагандой применения насилия либо угрозой его применения. Сейчас в статье есть только п. «а» ч. 2, где отягчающее обстоятельство — применение насилия или угроза его применения. За это предусмотрено наказание вплоть до шести лет лишения свободы.
Минюст предлагает внести поправки в ч. 1 ст. 282 УК. Сейчас наказание по ней назначается, только если человек уже привлекался к административной ответственности за такое же правонарушение в течение года. В новой редакции уголовная ответственность будет наступать при однократном совершении такого проступка.
РБК направил запрос в пресс-службу Минюста России.
В Кодексе об административных правонарушениях есть ст. 20.3.1, которая также носит название «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». По ней для физлиц предусмотрены штрафы на сумму до 20 тыс. руб., обязательные работы или административный арест на срок до 15 суток.
В 2024 году из 734 административных дел по ст. 20.3.1 КоАП в 313 случаях дела возбуждались за одобрение или пропаганду применения насилия к человеку в интернете, рассказал «Ведомостям» зампред правления Ассоциации юристов России (АЮР) Игорь Черепанов.
По ст. 282 УК судят за экстремистские высказывания. В 2018 году часть преступлений по ней, напротив, была декриминализована: законопроект внес президент России Владимир Путин. Экстремистские высказывания, допущенные впервые за год и не представляющие серьезной угрозы, стали наказываться административно.
Тогда РБК подсчитал, что в 2018 году количество дел об экстремизме впервые за много лет сократилось. Однако в январе 2023 года Генпрокуратура представила статистику, из которой следовало, что в 2022 году число экстремистских преступлений стало рекордным за последние пять лет.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в июле заявил, что число экстремистских преступлений мигрантов выросло на 55% за шесть месяцев 2024 года. МВД накануне отчиталось о росте общего числа тяжких и особо тяжких преступлений на 4,8% за год.
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