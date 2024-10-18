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Шарлот заявил, что «ни за что» не признает вину в возбуждении ненависти

Певца Эдуарда Шарлота доставили в суд в Самарской области
Эдуард Шарлот
Эдуард Шарлот (Фото: Альберт Дзень / ТАСС)

Певец Эдуард Шарлот частично признал вину во время рассмотрения уголовного дела в Самарском областном суде. Об этом сообщает «РИА Новости».

«По ст. 354.1, по ст. 148, по ст. 325 частично признаю вину в том, что я действительно присутствую на этих видеороликах, но не уверен в квалификации… По ст. 282 вину свою не признаю, никогда не признавал и не признаю ни за что», — сказал Шарлот на заседании.

Ему предъявлено обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 4 ст. 354.1 (реабилитация нацизма, совершенная с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей);
  • ч. 1 ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий);
  • ч. 1 ст. 325 (уничтожение официального документа, совершенное из личной заинтересованности);
  • п. «а» ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с угрозой применения насилия).

Санкции статей УК, в которых обвиняют артиста, предусматривают наказание до шести лет колонии.

Дело касается роликов, опубликованных певцом у себя в социальных сетях. Следствие полагает, что в некоторых из них оскверняются символы воинской славы России, выражается неуважение к памятным датам, связанным с защитой Отечества. Еще на одном ролике певец прибил свой военный билет гвоздем к кресту.

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Эдуард Шарлот

В июле Шарлот извинился перед патриархом Кириллом и православными верующими, видео опубликовал адвокат певца Алексей Лапузин. Последний отметил, что не одобряет «распространенную в последнее время практику, когда кого-то заставляют просить прощения на камеру», но подчеркнул, что его подзащитного не заставляли делать это.

Защитник также добавил, что в СИЗО музыкант пишет стихи на религиозную тематику и высказывает желание принимать участие в мероприятиях Русской православной церкви.

«Он [Шарлот] эпатажный человек, он все делает на публику, но не с целью обидеть. <...> Я видела, что он сжег паспорт. Мальчишество у него. Специально? Нет. Я видела и читала его письмо патриарху Кириллу. Он осознал свои действия», — заявила в суде одна из свидетелей — Любовь Бадина, сожительница артиста. Ее слова передает «Самара Онлайн».

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Эдуард Шарлот экстремисты суд Самара
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