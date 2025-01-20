МВД при подведении итогов года пожаловалось на некомплект состава

Хотя общее число зарегистрированных преступлений в России снизилось, число тяжких и особо тяжких преступлений растет. МВД при публикации статистики пожаловалось на некомплект личного состава

Фото: Наталия Шатохина / Global Look Press

В 2024 году количество зарегистрированных преступлений снизилось на 1,8%, при этом общее число тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 4,8%, следует из статистики, опубликованной представителем МВД Ириной Волк.

«Число противоправных деяний против личности сократилось на 7,7%, в том числе убийств и покушений на убийство — на 9,8%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 8,1%. В январе-декабре минувшего года отмечается снижение количества зарегистрированных разбоев на 16,3%, грабежей — на 20,7%, краж — на 14,3%, включая квартирные — на 28,7%, краж автомобилей — на 19,5% и их угонов — на 13%», — написала Волк.

Почти половина (40%) преступлений совершена с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, год к году рост их числа составил 13,1%. Тяжких и особо тяжких составов в 2024-м среди них стало на 7,8% больше. Пресс-секретарь отметила, что этот фактор заметно повлиял на увеличение общей числа тяжких и особо тяжких преступлений в этом году.





В 2024 году по сравнению с предыдущим на 8,5% снизилось количество зарегистрированных преступлений на транспорте, на 14% стало меньше зарегистрированных нарушений в общественных местах, в том числе на улицах, площадях, в парках и скверах — на 19,1%, количество уличных разбоев снизилось 18,4%, грабежей — на 26,3%, краж — на 22,5%.

На 3,4% снизилось число уголовно наказуемых деяний, к которым причастны подростки, на 17% — ранее судимые, на 20% — граждане в состоянии алкогольного опьянения, на 7,2% — наркотического. Преступность среди мигрантов и лиц без гражданства сократилась на 0,9%, а на 17,2% стало меньше преступлений, жертвами которых стали граждане других стран.

«Выявлено и пресечено на 51,4% больше преступлений, связанных с пересылкой наркотиков, на 37,5% — связанных с их контрабандой, на 11,1% — с их производством и на 7% — со сбытом. По расследованным уголовным делам из незаконного оборота полицейскими изъято более 28 тонн наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также сильнодействующих веществ», — сказано в сообщении.

Волк снова подчеркнула, что МВД работает в условиях значительной нехватки личного состава. «Вышеуказанные результаты оперативно-служебной деятельности достигнуты несмотря на то, что МВД России работает в условиях значительного некомплекта личного состава», — говорится в ее сообщении.

В МВД не хватает одного из пяти сотрудников, сообщало ведомство прошлой осенью. В ноябре 2022 года министерству не хватало 90 тыс. сотрудников, в мае 2024-го — 152 тыс., в ноябре того же года — 173,8 тыс. человек.

«Если взять по регионам, то, например, в Костромской области в ППС в ряде районов некомплект 90%. Это означает, что их там вообще нет», — рассказал министр Владимир Колокольцев прошлой весной. Он предупреждал, что ситуация «пока не сказывается на криминогенной ситуации», «но все имеет свой разумный предел».