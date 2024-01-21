Белоруссия сочтет атаку на союзников нападением на себя

Россия и Белоруссия образуют Союзное государство. Минск пропишет в доктрине, что нападение на союзников будет воспринято как нападение на себя. Путин обещал «ответ всеми средствами» на агрессию против Белоруссии

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Нападение на любое союзное Белоруссии государство будет рассматриваться в новой военной доктрине страны как нападение на саму республику, сообщил в эфире СТВ руководитель информационно-аналитического управления Генштаба Белоруссии Артем Буторин.

Документ получит отдельную главу, в которой соберут вместе «все те положения, которые на сегодняшний момент закреплены в международных договорах, которые мы ратифицировали с нашими союзниками, в том числе, в рамках международных организаций». Их намереваются «аккумулировать целостно, комплексно, наше отношение к тому, как мы рассматриваем наше союзничество с нашими стратегическими партнерами».

Говоря о применении ядерного оружия, Буторин сказал, что это «не предмет военной доктрины». В доктрине закрепляется лишь общее отношение к ядерным вооружениям, но порядок применения изложен в уставных документах и документах военного планирования, а они обладают уровнем секретности. «Ни в одном государстве вы не найдете в открытом доступе таких документов», — заключил Буторин.

Россия и Белоруссия заключили договор о создании Союзного государства в декабре 1999 года. Соглашение подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран.

В доктрине также появится понятие «коалиционная война». «Мы закладываем смысл, что достижение победы в ней будет осуществляться применением белорусских войск совместно с войсками союзников», — пояснял белорусский министр обороны Виктор Хренин. Он предположил, что новая редакция документа может стать основой для урегулирования ситуации в Европе и запуска мирного диалога.

В прошлом году президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что война на территории страны в современных условиях «невозможна». «Хочу вас заверить: мы не хотим воевать и не будем воевать», — указывал он.



«Развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами", - говорил президент Владимир Путин.