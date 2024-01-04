Лукашенко уволил замглавы Объединенного штаба ОДКБ

Лукашенко уволил замначальника штаба ОДКБ спустя 2,5 года после назначения, прежде он возглавлял Военную академию и Минское суворовское военное училище. Причины снятия с должности не уточняются

Александр Лукашенко (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Замначальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-майор Виктор Лисовский освобожден от должности, указ об этом подписал белорусский президент Александр Лукашенко, сообщила его пресс-служба.

Причины этого решения не уточняются.

Лисовскому 58 лет, он занимал эту должность два с половиной года — с июля 2021-го. До этого он в разные годы возглавлял Военную академию республики, Минское суворовское военное училище, а также Научно-исследовательский институт (НИИ) Вооруженных сил Белоруссии, с отличием окончил академию Генштаба России.

Генерал-майор награжден орденом «За службу Родине» III степени, медалью «За безупречную службу» I, II и III степени.

Прошлой осенью Лисовский заявил о решении скорректировать программы подготовки военных кадров. «Все эти вопросы теоретически очень хорошо расписаны. Но условия обстановки, в которых мы сегодня находимся, буквально события даже и последних лет, которые происходят, например, в Кавказском регионе, мы видим, что есть необходимость собраться и с учетом всех этих изменений, трансформации посмотреть и еще раз скорректировать наши планы и программы», — пояснял он.

Штаб ОДКБ возглавляет генерал-полковник Андрей Сердюков, его первым заместителем является генерал-лейтенант Хсан Калоев, другие заместители: генерал-лейтенант Руслан Шпекбаев и полковник Эмильбек Тукаев.

В прошлом ноябре пресс-служба Лукашенко сообщала об увольнении его помощника — инспектора по Витебской области Игоря Брыло из-за проступка, несовместимого с госслужбой. Служба тогда не уточнила, какой проступок совершил Брыло.