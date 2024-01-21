Орбан заявил, что Европа отстает в экономическом развитии от Азии
В Европе сложилась сложная ситуация из-за отставания от Азии в экономическом развитии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на венгерско-вьетнамском бизнес-форуме, его слова приводит пресс-служба правительства Венгрии.
«В рамках масштабной перестройки мировой экономики и мира в целом Азия продолжает набирать обороты, а Европа не может следовать этому ритму, что вызывает у нее своего рода разочарование», — заявил премьер Венгрии.
По словам Орбана, в Европе существует две модели отношений с Востоком: одна из них предполагает «разъединение», а другая — сотрудничество.
«Я думаю, что количество людей, которые признают разрушительность разделения и снижение конкурентоспособности, будет расти. Число европейских стран, которые предпочитают сотрудничество и выступают за взаимосвязанность, растет, и я очень надеюсь, что Венгрия окажет положительное влияние в наших дебатах [по этому вопросу] в Европе и что мы сможем перейти к направлению взаимосвязанности в европейской экономической политике», — подчеркнул Орбан, призвав при этом вьетнамских бизнесменов инвестировать в венгерские проекты.
Рассуждая о конфликте на Украине и возможности его влияния на ситуацию в Венгрии, Орбан заявил: «Венгрия очень твердо и уверенно стоит на стороне мира. Наши позиции [с Вьетнамом] совпадают. Мы знаем, что мир — это величайшая ценность, а война влияет на его развитие и рост, в котором вы нуждаетесь. Чем быстрее будет прекращен огонь, тем скорее будет достигнут мир. <...> Поэтому вы можете быть уверены, что в Венгрии не будет никакой авантюрной политики, которая позволила бы ее вовлечь в этот конфликт. Влияния войны на ваши инвестиции и активность в Венгрии не будет».
называла Орбана одним из основных претендентов на пост главы Европейского совета в случае ухода нынешнего председателя Шарля Мишеля. Он является евроскептиком, известным своей критикой в отношении подходов других европейских лидеров к интеграции. Премьер Венгрии считает альтернативой модели западной демократии собственную «нелиберальную демократию», которая основана на консервативных ценностях.
Ранее Орбан заявил о нежелании иметь общую границу его страны с Россией. Он призывал Украину к заключению перемирия. Премьер также утверждал о заинтересованности Будапешта в наличии между Россией и Венгрией территории, которую бы контролировало другое государство.
Вместе с тем Венгрия стала единственной страной в Евросоюзе, выступившей против продолжения помощи ЕС Киеву. В качестве одного из условий для снятия соответствующего вето Орбан называл отказ Евросоюза от задействования кредитов в этих целях и исключение ущерба для его бюджета. При этом венгерский премьер отмечал готовность Будапешта выделить Киеву средства из национального бюджета.
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