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Политика ,  
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Орбан назвал новое условие предоставления помощи Украине от ЕС

Орбан выступил за помощь Украине из внебюджетных источников ЕС и без кредитов
Виктор Орбан и Роберт Фицо
Виктор Орбан и Роберт Фицо (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Венгрия готова участвовать в европейской помощи Украине, но она должна быть оказана без ущерба бюджету ЕС и без взятия кредитов на эти цели, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на пресс-конференции с главой правительства Словакии Робертом Фицо.

«Мы хотим, чтобы финансовая помощь предоставлялась Украине вне бюджета ЕС», — заявил он (цитата по Magyar Narancs), отметив, что Венгрия готова выделить средства из национального бюджета. 

Орбан также сказал, что, если Брюссель не примет это условие, то Будапешт будет вынужден остановить процесс согласования помощи Киеву. 

В Венгрии сообщили о вопросах, мешающих встрече Орбана с Зеленским
Политика
Виктор Орбан

Споры вокруг выделения Украине от ЕС в размере €50 млрд в течение ближайших четырех лет продолжаются с конца прошлого года. Против этого выступает Венгрия. На пресс-конференции с Орбаном премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что стоит задуматься о необходимости выделения такой суммы Украине.

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