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FT назвала вероятного соперника Орбана в борьбе за пост главы Евросовета

FT: Марио Драги считают главным претендентом на пост председателя Евросовета
Экс-премьеру Италии Драги приписывают спасение евро во время его управления ЕЦБ и считают главным претендентом на пост главы высшего политического органа ЕС. Если он не получит этот пост, то его может занять евроскептик Орбан
Марио Драги
Марио Драги (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Главным претендентом на пост председателя Европейского совета многие считают бывшего премьер-министра Италии Марио Драги, пишет газета Financial Times (FT).

Издание со ссылкой на официальных лиц и дипломатов Евросоюза отмечает, что 76-летнему Драги приписывают спасение единой валюты блока во время его управления Европейским центральным банком, поэтому он рассматривается в качестве потенциального преемника действующего председателя Евросовета Шарля Мишеля. При этом FT допускает появление других кандидатов на этот пост в ближайшее время.

Собеседники газеты отмечают трудности в предсказании результатов замещения руководящих должностей в ЕС, потому что они в том числе зависят от общеевропейских выборов. Источник, близкий к Драги, заявил, что он не претендует ни на одну из ведущих ролей в блоке.

Однако спекуляции по поводу перспектив Драги, основанные на его послужном списке, опыте и статусе одного из выдающихся политиков ЕС, подчеркивают желание многих европейских стран окончательно определить преемника Мишеля, который уйдет со своего поста в середине июля, пишет FT.

«Драги относится к тому типу людей, которым будет очень трудно сказать «нет», если за ним стоит реальный импульс, — приводит газета слова директора базирующегося в Риме Института международных отношений Натали Точчи. — Но не ясно, что другие готовы привести этот план в действие».

По ее словам, Драги вряд ли откажется от этой должности, если его «серьезно попросят», однако он также не собирается самостоятельно стремиться к этому.

Ранее Мишель объявил о своем намерении участвовать в выборах в Европарламент летом 2024 года, что подразумевает его уход с должности председателя высшего политического органа ЕС до окончания мандата в случае избрания. Он занимал этот пост с декабря 2019 года, сменив на нем Дональда Туска.

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Шарль Мишель досрочно покинет пост главы Евросовета
Политика
Шарль Мишель

Газета Politico писала, что в случае досрочного ухода Мишеля и.о. главы Евросовета на полгода может стать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, так как его страна с 1 июля станет председателем в этом политическом органе. При этом страны ЕС хотели бы избежать такого сценария из-за многочисленных противоречий между ними и Будапештом, пишет издание. Орбан — известный евроскептик, критиковавший подходы других лидеров Евросоюза к интеграции.
Для того чтобы не допустить Орбана на высокий политический пост союза, лидерам ЕС необходимо оперативно договориться о преемнике Мишеля.

Евросовет — высший политический орган Европейского союза, состоящий из глав государств и правительств государств — членов ЕС. Совет определяет основные стратегические направления развития ЕС. Вырабатываемые и принимаемые им решения имеют характер политической директивы, а также получают юридически обязательную силу. До 2009 года позицию главы Европейского совета автоматически занимал на полгода глава государства или правительства страны, председательствовавшей в совете. Однако позже в Евросовете появилась отдельная должность председателя, которую занимает чиновник, формально не относящийся к странам — участницам этого политического органа.

Драги покинул пост премьер-министра Италии после досрочных выборов в 2022 году, пишет FT. Однако в 2023 году глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен попросила его проанализировать и написать отчет о падении конкурентоспособности блока, отмечает издание.

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Теги
Юлия Овчинникова
Европейский совет Марио Драги Шарль Мишель Италия
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