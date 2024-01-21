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Война с хуситами ,  
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WP узнала, что США начали борьбу с хуситами по идеологическим причинам

WP: США начали операцию против хуситов по идеологическим причинам
Сюжет
Война с хуситами
Несмотря на ущерб мировому судоходству из-за действий хуситов в Красном море, США начали борьбу с ними не по экономическим, а идеологическим причинам, чтобы показать себя как «незаменимая нация с мощной армией», пишет WP
Фото: Luke Dray / Getty Images
Фото: Luke Dray / Getty Images

Соединенные Штаты, начиная военную операцию против йеменских хуситов в Красном море, руководствовались не экономическими, а идеологическими причинами, пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Атаки боевиков на коммерческие суда присели к тому, что многим перевозчикам пришлось перенаправить свои контейнеровозы в обход Красного моря. Суда следуют в Европу не через Суэцкий канал, а огибая Африку с юга. Это удлиняет каждый рейс на 7–20 дней. В связи с этим стоимость перевозки грузов на контейнеровозах, следующих из Азии в Европу, выросла вдвое. Крупные нефтяные компании, включая BP и Shell, приостановили поставки через Красное море.

По словам собеседников WP, несмотря на это, причиной действий США стали не последствия для судоходства, а желание президента Джо Байдена показать, что Соединенные Штаты способны действовать «как незаменимая нация с мощной армией и возможностью объединить другие страны для достижения единой цели». Источники газеты сравнили решение Байдена начать борьбу с хуситами с его поддержкой Украины, которой США оказали помощь на миллиарды долларов.

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Бизнес
Фото:Michael Dietrich / imagebroker.com / Global Look Press

Как пишет газета, администрация США стремится избежать того, чтобы Вашингтон считали «разжигателем насилия» в регионе; она заручилась международной пожжержкой со стороны партнеров, также США добились принятия резолюции СБ ООН с осуждением атак хуситов.

США в декабре создали международную коалицию по защите судоходства в Красном море. В ночь на 12 января Соединенные Штаты вместе с союзниками нанесли удары по позициям боевиков в Йемене. Байден отмечал, что хуситы ранее совершили десятки нападений на грузовые суда, которые затронули свыше 50 стран; в ходе атак они применяли противокорабельные баллистические ракеты. С тех пор Лондон и Вашингтон нанесли еще несколько ударов по объектам в Йемене.

Йеменские повстанцы заявили, что, несмотря на это, атаки на суда в Красном море продолжатся. Боевики утверждают, что им подвергаются только израильские суда, и таким образом хуситы поддерживают сектор Газа.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
хуситы Красное море США Джо Байден
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