Владельцы танкеров начали подготовку к затяжному кризису в Красном море

Все больше танкеров, перевозящих сырую нефть и топливо, теперь арендуется для рейсов в Азию, а не в Европу, а также в обход Африки. Удары США и Британии по хуситам в Йемене усилили ощущение хаоса в этом районе, сообщает Bloomberg

Фото: Michael Dietrich / imagebroker.com / Global Look Press

Участники нефтяного рынка готовятся к затяжным перебоям с судоходством в южной части Красного моря на фоне атак йеменских хуситов на суда и ударов США и Великобритании по Йемену, сообщает Bloomberg.

По словам судовладельцев, брокеров и трейдеров, чартеры танкеров, перевозящих сырую нефть и топливо, которые для некоторых судов оформляются за месяц, показывают, что все большее количество судов арендуется для маршрутов в обход опасной зоны. Танкеры теперь арендуют для рейсов в Азию, а не в Европу. В то же время несколько партий иракской нефти было забронировано для перевозки на танкерах, которые идут в обход Африки.

Как отмечает Bloomberg, авиаудары США и Великобритании по хуситам в Йемене 12 января усилили ощущение хаоса для судов в этом районе, особенно после того как Объединенные вооруженные силы, в состав которых входят ВМС США и Британии, рекомендовали торговым судам держаться подальше от опасной зоны. После этого по меньшей мере три крупные нефтяные танкерные компании, которые эксплуатируют в общей сложности не менее 350 судов, приостановили перевозки через южную часть Красного моря, сообщало агентство.

«Все больше и больше владельцев избегают этот район», — отметил генеральный директор бельгийской международной судоходной компании Euronav NV, суда которой перевозят более 50 млн баррелей нефти, Александр Саверис. «То, что выглядело как что-то, что можно решить за несколько недель, теперь на самом деле может иметь последствия на многие месяцы», — отметил он.

Датская компания — владелец танкеров Torm заявила, что увеличилось количество рейсов в Азию для поставок очищенного топлива. Это позволило увеличить за прошедшую неделю доходы от танкерных перевозок нефтепродуктов с $35 тыс. в день до $60 тыс. в день.

Bloomberg также указывает, что за последние недели выросли ставки фрахта на некоторые танкеры. Ставка для судов типа Aframax, способных перевозить около 700 тыс. баррелей сырой нефти, с середины декабря увеличилась более чем вдвое и достигла почти $80 тыс. долларов в день, а для судов Suezmax, способных пройти через Суэцкий канал с полной загрузкой, — приблизительно наполовину, почти до $70 тыс. в день.