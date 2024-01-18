 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война с хуситами ,  
0 

США и Британия вновь ударили по объектам хуситов в Йемене

Al Masirah: США и Британия нанесли удары по пяти провинциям в Йемене
Сюжет
Война с хуситами
США и Британия впервые с 13 января нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. По данным телеканала Al Masirah, атаке подверглись четыре провинции: Аль-Худайда, Таиз, Дхамар, Аль-Байда и Саада
Фото: US Central Command / Reuters
Фото: US Central Command / Reuters

Соединенные Штаты вновь нанесли удары по объектам движения «Ансар Аллах» (хуситы) на территории Йемен, сообщает CBS News со ссылкой на американских официальных лиц. По их словам, удар стал ответом на участившиеся нападения хуситов на суда в Красном море.

По данным йеменского Al Masirah, вместе с США удары наносят британские силы. Телеканал сообщает, что атаке подверглись четыре провинции: Аль-Худайда, Таиз, Дхамар, Аль-Байда и Саада.

Накануне вечером хуситы сообщили о нанесении ракетного удара по американскому судну в Аденском заливе. Позже Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X подтвердило, что хуситы нанесли удар по американскому судну Genco Picardy. Никто не пострадал, но есть «некоторые повреждения», отметили в командовании.

Хуситы атаковали второе американское судно в Аденском заливе
Политика

В конце прошлого года йеменские хуситы заявили, что будут нападать на связанные с Израилем суда в ответ на его операцию в секторе Газа. В итоге крупнейшим международным перевозчикам пришлось менять маршруты, а пролив фактически оказался заблокирован.

19 декабря 2023 года Вашингтон объявил операцию «Страж процветания», цель которой — обеспечение беспрепятственной и безопасной навигации в Красном море. 12 января США и Великобритания при поддержке международной коалиции ударили по объектам хуситов на территории Йемена с помощью авиации и крылатых ракет «Томагавк», запущенных с атомной подводной лодки. Спустя сутки удары по объектам хуситов нанесли вновь.

«Я без колебаний при необходимости приму дальнейшие меры по защите наших людей и свободному потоку международной торговли», — пообещал тогда американский президент Джо Байден.

По данным центрального командования США, всего было поражено более 60 военных объектов. The New York Times писала, что удары достигали целей в 90% случаев, однако уничтожить удалось лишь 20–30% от наступательного потенциала повстанцев.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Хуситы, несмотря на удары, пообещали продолжить атаковать суда и пригрозили нападением на американские и британские базы на Ближнем Востоке, если удары продолжатся.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Новую платную трассу в Казань закрыли из-за снега. Видео

Apple впервые за 12 лет обогнала Samsung

Украденные картины Пикассо и Шагала нашли в Бельгии. Они стоят почти $1 млн

Дмитрий Дибров будет вести новое шоу с «остросоциальными вопросами». Подробности

Россияне стали чаще покупать квартиры на вторичке. В 2023-м установили рекорд

В России появился новый кроссовер за 3 млн рублей. Фото и характеристики

В Китае рекордные показатели смертности. За год население сократилось на 2 млн человек
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
хуситы ракетные удары США Великобритания Йемен Красное море
Материалы по теме
Судно загорелось у берегов Йемена после атаки дрона
Политика
Лавров и глава МИД Ирана осудили удары США и Британии по Йемену
Политика
Американское судно подверглось ракетному удару у берегов Йемена
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 96,05 (+0,45) Инвестиции, 17 янв, 17:09 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 88,35 (+0,71) Инвестиции, 17 янв, 17:09
Госдеп подтвердил поломку самолета Блинкена в Швейцарии Политика, 03:35
США и Британия вновь ударили по объектам хуситов в Йемене Политика, 03:25
В OMV заявили о риске остановки транзита российского газа через Украину Бизнес, 03:18
Минобороны впервые сообщило о перехвате дрона над Ленинградской областью Политика, 02:52
Во Франции назвали конфликт на Украине возможностью для своего ВПК Политика, 02:38
Россия не будет платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН Политика, 02:36
Зеленский назвал недостаточными ресурсы всего мира для борьбы с Россией Политика, 02:02
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Собянин заявил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве Политика, 01:45
Зеленский сказал, что это он отказал во встрече Китаю, а не Китай ему Политика, 01:37
Хуситы атаковали второе американское судно в Аденском заливе Политика, 01:22
На Украине сообщили о первом применении ВСУ гибридной системы ПВО Политика, 01:07
WSJ узнала, что Китай две недели скрывал начало пандемии COVID-19 Политика, 00:58
Часть школ Белгородской области переведут на дистант из-за обстрелов Политика, 00:47
Парламент Германии проголосовал против поставок Украине ракет Taurus Политика, 00:08