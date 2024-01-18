Al Masirah: США и Британия нанесли удары по пяти провинциям в Йемене

США и Британия вновь ударили по объектам хуситов в Йемене

США и Британия впервые с 13 января нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. По данным телеканала Al Masirah, атаке подверглись четыре провинции: Аль-Худайда, Таиз, Дхамар, Аль-Байда и Саада

Фото: US Central Command / Reuters

Соединенные Штаты вновь нанесли удары по объектам движения «Ансар Аллах» (хуситы) на территории Йемен, сообщает CBS News со ссылкой на американских официальных лиц. По их словам, удар стал ответом на участившиеся нападения хуситов на суда в Красном море.

По данным йеменского Al Masirah, вместе с США удары наносят британские силы. Телеканал сообщает, что атаке подверглись четыре провинции: Аль-Худайда, Таиз, Дхамар, Аль-Байда и Саада.

Накануне вечером хуситы сообщили о нанесении ракетного удара по американскому судну в Аденском заливе. Позже Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X подтвердило, что хуситы нанесли удар по американскому судну Genco Picardy. Никто не пострадал, но есть «некоторые повреждения», отметили в командовании.

В конце прошлого года йеменские хуситы заявили, что будут нападать на связанные с Израилем суда в ответ на его операцию в секторе Газа. В итоге крупнейшим международным перевозчикам пришлось менять маршруты, а пролив фактически оказался заблокирован.

19 декабря 2023 года Вашингтон объявил операцию «Страж процветания», цель которой — обеспечение беспрепятственной и безопасной навигации в Красном море. 12 января США и Великобритания при поддержке международной коалиции ударили по объектам хуситов на территории Йемена с помощью авиации и крылатых ракет «Томагавк», запущенных с атомной подводной лодки. Спустя сутки удары по объектам хуситов нанесли вновь.



«Я без колебаний при необходимости приму дальнейшие меры по защите наших людей и свободному потоку международной торговли», — пообещал тогда американский президент Джо Байден.

По данным центрального командования США, всего было поражено более 60 военных объектов. The New York Times писала, что удары достигали целей в 90% случаев, однако уничтожить удалось лишь 20–30% от наступательного потенциала повстанцев.

Хуситы, несмотря на удары, пообещали продолжить атаковать суда и пригрозили нападением на американские и британские базы на Ближнем Востоке, если удары продолжатся.



