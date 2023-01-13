Эксперты WSJ увидели в назначении Герасимова «предвестника наступлений»

Ранее министр обороны Шойгу назначил командующим объединенной группировкой войск начальника Генштаба Герасимова, генерал Суровикин, до этого руководивший российскими войсками на Украине, стал заместителем

Перестановки в военном командовании России, возможно, предвещают новое наступление на Украине, пишет The Wall Street Journal.

11 января министр обороны Сергей Шойгу назначил командующим объединенной группировкой войск на Украине начальника Генштаба Валерия Герасимова. Генерал Герасимов сменил генерала Сергея Суровикина, который три месяца назад был назначен руководить российскими войсками на Украине — вскоре после отвода войск из Лимана. Тогда его назначение поддержали глава Чечни Рамзан Кадыров и основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, критиковавшие Минобороны. Теперь Суровикин стал заместителем Герасимова. Новые перестановки произошли на фоне сообщений о боях за Соледар.

«Это подтверждение — если необходимо — того, что грядут серьезные наступления», — считает глава лондонской консалтинговой фирмы Mayak Intelligence Марк Галеотти.

В Минобороны объясняли решение о смене командующего военной операцией расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия вооруженных сил и повышением качества обеспечения войск и эффективности управления группировками войск.

Впервые о должности командующего объединенной группировкой войск ведомство сообщило в начале октября прошлого года. Тогда ее как раз и занял Суровикин.

Член комитета по обороне Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с РБК заявил, что при нынешнем масштабе военной операции «руководить должен тот человек, который обладает всеми полномочиями военного руководства». Он считает, что перестановки должны положительно повлиять на ход операции, так как руководит операцией теперь «тот человек, который вправе использовать любые силы и средства, любые соединения, для того чтобы решить вопрос в нашу пользу».