Собянин нашел замену ушедшему в правительство России Хуснуллину

Новым вице-мэром стал уроженец Тюмени Андрей Бочкарев. До прихода в правительство Москвы он работал в крупных международных компаниях и участвовал в проекте по строительству магистрали от тоннеля под Ла-Маншем

Андрей Бочкарев (Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС)

Сергей Собянин подписал указ о назначении Андрея Бочкарева заместителем мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства. Документ опубликован (*pdf) на официальном портале мэра Москвы.

Одновременно на портале появился указ об освобождении от этой должности Марата Хуснуллина, ставшего вице-премьером в новом правительстве Михаила Мишустина. Хуснуллин был вице-мэром Москвы по вопросам градостроительства с 2010 года. До этого он работал в республике Татарстан министром строительства.

Андрей Бочкарев с 2010 года, когда мэром Москвы стал Сергей Собянин, был главой столичного департамента строительства. 48-летний Бочкарев — земляк Сергея Собянина, уроженец Тюмени. В 1994 году он закончил там институт, после чего переехал в Москву, где учился в аспирантуре. В столице работал в сфере строительства, стал руководителем департамента в компании «Эдванс», а позднее — в американской строительной компании Bechtel Corporation. В его биографии на сайте мэра Москвы говорится, что Бочкарев в числе прочих проектов компании участвовал в строительстве суперскоростной железнодорожной магистрали от тоннеля под Ла-Маншем до центра Лондона.

В 2006 году он стал директором департамента в компании Rusal Олега Дерипаски. В 2009 году его назначили вице-президентом по инвестиционной программе российского подразделения финского энергетического концерна Fortum.