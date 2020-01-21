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Собянин нашел замену ушедшему в правительство России Хуснуллину

Новым вице-мэром стал уроженец Тюмени Андрей Бочкарев. До прихода в правительство Москвы он работал в крупных международных компаниях и участвовал в проекте по строительству магистрали от тоннеля под Ла-Маншем
Андрей Бочкарев (Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС)

Сергей Собянин подписал указ о назначении Андрея Бочкарева заместителем мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства. Документ опубликован (*pdf) на официальном портале мэра Москвы.

Одновременно на портале появился указ об освобождении от этой должности Марата Хуснуллина, ставшего вице-премьером в новом правительстве Михаила Мишустина. Хуснуллин был вице-мэром Москвы по вопросам градостроительства с 2010 года. До этого он работал в республике Татарстан министром строительства.

Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин станет вице-премьером
Политика

Андрей Бочкарев с 2010 года, когда мэром Москвы стал Сергей Собянин, был главой столичного департамента строительства. 48-летний Бочкарев — земляк Сергея Собянина, уроженец Тюмени. В 1994 году он закончил там институт, после чего переехал в Москву, где учился в аспирантуре. В столице работал в сфере строительства, стал руководителем департамента в компании «Эдванс», а позднее — в американской строительной компании Bechtel Corporation. В его биографии на сайте мэра Москвы говорится, что Бочкарев в числе прочих проектов компании участвовал в строительстве суперскоростной железнодорожной магистрали от тоннеля под Ла-Маншем до центра Лондона.

В 2006 году он стал директором департамента в компании Rusal Олега Дерипаски. В 2009 году его назначили вице-президентом по инвестиционной программе российского подразделения финского энергетического концерна Fortum.

В 2015 году в интервью «Ведомостям» он говорил, что в правительство Москвы попал случайно, хотя и был знаком с Собяниным. «Он знал меня по проектам, которые я вел. Откровенно говоря, я не думал, что окажусь на госслужбе. Согласился здесь работать только потому, что позвал Сергей Семенович», — рассказывал он.

Главой департамента строительства Москвы вместо Бочкарева стал (*pdf) его первый заместитель в департаменте Рафик Загрутдинов. 

На переход Хуснуллина в правительство Сергей Собянин отреагировал твитом, в котором пожелал ему успеха «на новом, очень важном поприще». Полный состав правительства стал известен вечером во вторник, 21 января. Хуснуллин стал одним из девяти вице-премьеров.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Сергей Собянин, Марат Хуснуллин, Михаил Мишустин, Москва
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Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин станет вице-премьером
Политика
Собянин отреагировал на назначение Хуснуллина вице-премьером
Политика
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