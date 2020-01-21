В новом правительстве будет девять вице-премьеров

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в новом правительстве будет девять вице-премьеров. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

В указе говорится, что у премьер-министра в том числе будет один первый заместитель. Один заместитель председателя правительства будет совмещать пост с должностью полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, еще один зам — с работой руководителя аппарата правительства.

Согласно данным сайта кабмина, до подписания указа у премьер-министра было десять заместителей.

15 января после обращения президента России с посланием Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Председателем правительства был назначен Михаил Мишустин, ранее занимавший пост главы ФНС.