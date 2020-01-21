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Первые российские вертолетоносцы будут заложены ко Дню Победы

По словам главкома ВМФ, два корабля будут заложены к 75-летию Победы. Их водоизмещение составит более 20 тыс. т, а некоторые характеристики будут значительно лучше, чем у французских «Мистралей»
Николай Евменов (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Два универсальных десантных корабля-вертолетоносца будут заложены в России к 9 мая 2020 года. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Николай Евменов.

По словам адмирала, это абсолютно новый проект. «Их водоизмещение составит более 20 тыс. т», — отметил Евменов.

Он сообщил, что у этих кораблей по сравнению с французскими «Мистралями» будут улучшенные мореходные качества, а также эксплуатационные и конструктивные характеристики.

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В 2011 году Россия заключила контракт на поставку из Франции двух вертолетоносцев типа «Мистраль», однако корабли так и не были переданы российской стороне из-за ситуации на востоке Украины. Позднее Париж объявил о расторжении контракта, за это он выплатил компенсацию Москве в размере почти €1 млн. В итоге предназначавшиеся для продажи России вертолетоносцы были проданы Египту.

Речь о строительстве Россией собственных вертолетоносцев зашла после разрыва французской стороной контракта. В мае 2017 года Минобороны объявило, что уже в 2022 году российская армия сможет получить и принять на вооружение первый отечественный вертолетоносец. По словам тогдашнего заместителя министра обороны Юрия Борисова, строительство таких кораблей было заложено в государственную программу вооружения.

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В сентябре прошлого года ТАСС, ссылаясь на два источника в кораблестроительной отрасли, сообщил, что первые два вертолетоносца будут заложены в Крыму в мае 2020 года. Один из собеседников заявил, что оба корабля водоизмещением до 15 тыс. т впервые в российской истории планируется заложить на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. Позднее глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов опроверг сообщения о создании первых вертолетоносцев в Крыму. «Пока проекта нет. А где строить, пускай родина решает», — заявил он.

Автор: Михаил Юшков
Теги: «Мистраль»
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