Первые российские вертолетоносцы будут заложены ко Дню Победы

По словам главкома ВМФ, два корабля будут заложены к 75-летию Победы. Их водоизмещение составит более 20 тыс. т, а некоторые характеристики будут значительно лучше, чем у французских «Мистралей»

Николай Евменов (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Два универсальных десантных корабля-вертолетоносца будут заложены в России к 9 мая 2020 года. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Николай Евменов.

По словам адмирала, это абсолютно новый проект. «Их водоизмещение составит более 20 тыс. т», — отметил Евменов.

Он сообщил, что у этих кораблей по сравнению с французскими «Мистралями» будут улучшенные мореходные качества, а также эксплуатационные и конструктивные характеристики.

В 2011 году Россия заключила контракт на поставку из Франции двух вертолетоносцев типа «Мистраль», однако корабли так и не были переданы российской стороне из-за ситуации на востоке Украины. Позднее Париж объявил о расторжении контракта, за это он выплатил компенсацию Москве в размере почти €1 млн. В итоге предназначавшиеся для продажи России вертолетоносцы были проданы Египту.