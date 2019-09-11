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EQT $4,5 (-61,9%) прогноз Morgan Stanley к 27.07.20 Купить
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СМИ сообщили о готовящейся закладке первых российских вертолетоносцев
Первые в России вертолетоносцы заложат в Крыму следующей весной. Корабли будут обладать водоизмещением до 15 тыс. тонн
Вертолетоносец «Севастополь» класса «Мистраль» во французском порту Сен-Назер (Фото: Мишель Плассар / ТАСС)

О том, что первые два отечественных универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены в Крыму в мае 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в кораблестроительной отрасли.

Два судна весом до 15 тыс. т впервые в российской истории «планируется заложить на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в 2020 году», сообщил один из источников агентства. По его информации, головной корабль планируется сдать флоту до окончания текущей госпрограммы вооружения — до конца 2027 года.

Другой источник подтвердил информацию: «Закладка обоих кораблей состоится в мае 2020 года». По его словам, корабли смогут нести на борту более десяти вертолетов различных классов, а также получат большую доковую камеру для десантных катеров. Разработка технического проекта по новым судам находится на окончательной стадии, в ближайшие месяцы она будет завершена, после чего будет подписан контракт на строительство УДК, сообщил источник.

В 2017 году замминистра обороны России Юрий Борисов сообщал, что первый отечественный вертолетоносец может появиться к 2022 году. В августе глава Минпромторга России Денис Мантуров говорил, что Россия не собирается строить для Военно-морского флота вертолетоносцы «в чистом понимании этого слова». При этом России нужны корабли, способные нести вертолеты, указывал министр. В сентябре Мантуров заявил, что Россия может строить вертолетоносцы и поставлять их за рубеж.

В 2011 году Москва заключила с Францией контракт на поставку вертолетоносцев типа «Мистраль», но корабли так и не были переданы российской стороне из-за украинского кризиса. Позже власти Франции расторгли контракт и выплатили компенсацию в размере €949,754 тыс., а вертолетоносцы продали Египту.

Авторы: Виктория Полякова, Мария Бондаренко
Теги: вертолетоносец, Крым
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