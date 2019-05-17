Глава ОСК предложил не копировать «Мистрали» при создании вертолетоносца

При этом, по словам президента ОСК, создание российского вертолетоносца необходимо, поскольку это даст возможность оперативной переброски. Однако при его разработке не нужно копировать французский корабль

​Вертолетоносец класса «Мистраль» (Фото: Мишель Плассар / ТАСС)

России нужен вертолетоносец, однако он должен отличаться от французского проекта десантного корабля типа «Мистраль», заявил в эфире радио «Звезда» глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Он указал, что повторять проект «Мистраль» бессмысленно, эти корабли имеют ряд достоинств и недостатков. «Но делать вертолетоносец, конечно, нужно, потому что это возможность оперативной переброски», — сказал Рахманов.

В 2017 году замминистра обороны России Юрий Борисов указывал, что первый российский вертолетоносец может появиться к 2022 году. В августе глава Минпромторга России Денис Мантуров говорил, что Россия не собирается строить для Военно-морского флота вертолетоносцы «в чистом понимании этого слова». При этом России нужны корабли, способные нести вертолеты, указывал министр. В сентябре Мантуров заявил, что Россия может производить вертолетоносцы и поставлять их за рубеж.

В 2011 году Москва заключила контракт на поставку вертолетоносцев типа «Мистраль», однако корабли так и не были переданы российской стороне из-за украинского кризиса. Вскоре власти Франции объявили о расторжении контракта, за это они выплатили компенсацию в размере €949, 754 тыс. Вертолетоносцы были проданы Египту.