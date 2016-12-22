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Мантуров заявил о готовности России поставлять вертолетоносцы за рубеж
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Мантуров заявил о готовности России поставлять вертолетоносцы за рубеж
Политика, 03:41
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Мантуров заявил о готовности России поставлять вертолетоносцы за рубеж

Российские судостроители смогут строить вертолетоносцы и продавать их заказчиками, в том числе за рубеж. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает «РИА Новости».

«Я могу лишь сказать, что мы можем точно произвести вертолетоносцы и можем продать их заказчикам, в том числе иностранным, которые будут в этом заинтересованы», — сказал он.

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В августе Мантуров утверждал, что Россия не будет строить для своего флота вертолетоносцы. Однако, отметил он, корабли, которые могут нести на себе вертолеты, должны быть в ВМФ. Он пояснил, что авианесущие корабли необходимо оснастить вертолетным крылом, а на десантных кораблях должны находится вертолеты, которые будут использовать для высадки десанта.

Вопрос о строительстве России собственных вертолетоносцев был поднят после того, как французская сторона отказалась поставлять Москве корабли типа «Мистраль» из-за ввода санкций. В мае 2017 году в Министерстве обороны заявили, что в 2022 году вооруженные силы получат первый отечественный вертолетоносец. В программе вооружения на 2018-2027 года, которая была принята в январе, для морского флота планируются построить два таких корабля, которые будут оснащены новыми вертолетами Ка-52К «Катран». В ВМФ пояснили, что проектирование и строительства их запланировано после 2020 года.

Теги: вертолетоносец , Денис Мантуров , корабли
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